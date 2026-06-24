Corredores públicos a favor de reforma al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares

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El Colegio Nacional de Correduría Pública Mexicana (CNCPM), externó su respaldo a la iniciativa de ley, para que, a solicitud de parte, corredores públicos y notarios puedan practicar diligencias como emplazamientos para informar sobre el inicio de un juicio, notificaciones personales de resoluciones judiciales, requerimientos y otras actuaciones procesales.

El presidente del CNCPM, Carlos Roberto García Ángeles, consideró que esta propuesta de reforma representa una oportunidad para acercar y hacer más eficiente la justicia a la ciudadanía.

La justicia también se fortalece cuando acerca sus servicios a la ciudadanía. Las personas necesitan procedimientos más ágiles y mecanismos que les permitan ejercer sus derechos con oportunidad", afirmó.

El pasado 29 de abril, la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, publicó la iniciativa presentada por la morenista Julieta Villalpando Riquelme, que plantea adicionar un segundo párrafo al artículo 194 y reformar los artículos 196, 197, 198, 199, 200, 201, 203, 207 y 210 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.

El objetivo es ofrecer alternativas que contribuyan a agilizar los procedimientos judiciales y reducir la carga operativa de los tribunales.

El proyecto ahora será analizado y dictaminado en comisiones antes de ser discutido y, en su caso, votado por el Pleno de la Cámara de Diputados. De aprobarse, continuará su proceso constitucional en el Senado de la República.

El presidente del Colegio Nacional de Correduría Pública Mexicana (CNCPM), Carlos Roberto García Ángeles, agregó que la iniciativa de ley reconoce capacidades institucionales que ya existen y que pueden ponerse al servicio de la sociedad.