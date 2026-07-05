Aguacateros acusan boicot contra exportaciones

URUAPAN, Mich.— Productores de aguacate, quienes representan la mayoría de quienes se dedican al cultivo de esta fruta, denunciaron un campaña negra para desprestigiar a la industria michoacana.

Según los agricultores, mediante la difusión de información falsa y como una evidente estrategia de descrédito hacia la producción aguacatera de Michoacán, las empresas estadunidenses Westfalia Fruit Norteamérica y Mission Produce buscan impedir la comercialización de este fruto hacia el vecino país del norte, principal cliente del llamado “oro verde” en todo el mundo.

De acuerdo Bruno Torres Gutiérrez, presidente de la Unión Estatal de Productores en pro del Aguacate de Exportación en Michoacán A.C. y representante de los productores de aguacate de Michoacán, dichas empresas han difundido que en Michoacán no hay fruto y, por tanto, el abastecimiento está limitado; Westfalia Fruit Norteamérica y Mission Produce enviaron cartas a sus clientes, “lo que originó efectos negativos en el mercado de exportación del aguacate producido en México”.

Detalló que “las cartas difundidas están firmadas por Raina Nelson, presidenta de Westfalia Fruit Norteamérica, y Galen Johnson, director de Ventas de Mission Produce, y están fechadas el 26 de mayo de 2026. En ellas sostienen que el suministro de aguacate está sujeto a severas restricciones ajenas al control de sus respectivas empresas, lo que está afectando el volumen disponible en México”, detalló.

Este es el impacto en los agricultores. Especial

Torres Gutiérrez puntualizó que además en esos documentos enviados marcan que habrá retrasos de entrega de hasta dos meses si se compra aguacate en México, por lo que recomiendan que mejor se adquiera en California, Colombia y Perú.

También en sus cartas de descrédito e intencionadas con arrebatar la comercialización del aguacate michoacano, estas empresas estadunidenses señalan que los productores estamos reteniendo las cosechas, además de que los precios en el campo se están incrementando de manera acelerada, además de que la oferta disponible ya no puede satisfacer la demanda de nuestro fruto en Estados Unidos”, explicó.

Torres puntualizó que existe bastante aguacate mexicano de calidad para abastecer el mercado de exportación y, por tanto, no se encuentra respaldada la afirmación de la existencia de una situación extraordinaria que justifique una declaración de “fuerza mayor”, tampoco se justifica que se afirme una restricción en el volumen de fruta disponible en México para el mercado de Estados Unidos y mucho menos se advierte que haya sustento para afirmar que los productores mexicanos de aguacate estén reteniendo cosechas de este fruto.

Denuncian a Empresas de Violar la Ley Federal de Competencia Económica

Agraviados por la desinformación atribuida a las empresas que dicen “difundieron información falsa”, los productores michoacanos exigen que se aclaren la situación, pues en México, según los productores, “están violando la Ley Federal de Competencia Económica”.

Michoacán produce más de 2 millones de toneladas de aguacate al año, aportando casi 3 de cada 4 aguacates cultivados en la República. La industria se extiende por unas 182 mil hectáreas en 66 municipios, destacando como mayores productores: Tancítaro, Tacámbaro, Uruapan, Salvador Escalante y Ario de Rosales.

Además, Michoacán es el líder mundial en agroexportación. Su impacto logístico y comercial se manifiesta en eventos de alta demanda, como el Super Bowl, para el cual Michoacán rompe récords enviando más de 120 mil toneladas del fruto en cuestión de semanas.

Los aguacateros michoacanos enfrentan, según la Unión Estatal, uno de los peores momentos desde que Estados Unidos abrió la frontera a la exportación de esta fruta a mediados de los 90.