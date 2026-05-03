Congreso morenista inicia con agenda despresurizada

El VIII Congreso Nacional Extraordinario de Morena, a celebrarse hoy, se perfila con una agenda depurada, sin el peso político que implicaba la presencia de un gobernador y un alcalde señalados por autoridades de EU de tener presuntos vínculos con el crimen organizado en Sinaloa. Aunque existe el reto de superar las acusaciones.

La salida temporal de Rubén Rocha y Juan de Dios Gámez Mendívil —mediante solicitudes de licencia a sus cargos de elección popular— se observa como una estratégica solicitud, que reconfigura el escenario interno partidista y allana el camino para que Ariadna Montiel asuma el liderazgo con mayor margen de maniobra, en un momento clave rumbo a las elecciones intermedias de 2027.

La decisión de que ambos funcionarios con licencia no aparezcan hoy en el Congreso morenista responde a una táctica para contener y eventualmente trascender el costo político inmediato de la acusación estadounidense sobre integrantes del oficialismo.

La clave para que Morena no cargue en lo inmediato con el tema de Rubén Rocha en su agenda del VIII Congreso Nacional Extraordinario, está en las palabras de gobernador con licencia, en el momento de su solicitud, cuando horas antes había afirmado que no pediría licencia:

“No voy a permitir que me utilicen para dañar al movimiento al que pertenezco y que ha cambiado para bien la vida de millones de mexicanos, que por décadas fueron víctimas de quienes se creyeron con el derecho de despojarlos hasta de lo más elemental”.

Montiel, exsecretaria del Bienestar, asumirá hoy la dirigencia nacional de Morena, no solamente con el reto del proceso electoral del próximo año, también de encontrar la fórmula para poder superar las consecuencias de que el ahora gobernador con licencia de y otros destacados militantes de Morena, como el senador Enrique Inzunza, son acusados por la fiscalía estadunidense de tener vínculos con el narcotráfico.

Con la confirmación, por parte del titular de la SEP, Mario Delgado, que Montiel es la única postulante a la presidencia de Morena, hoy se realizará el Congreso morenista. Se espera la participación de cientos de consejeros nacionales de todo el país, entre gobernadores, secretarios de Estado, senadores, diputados y alcaldes.

Entre las decisiones que el Consejo Nacional está facultado para tomar está la modificación de estatutos, la elección del dirigente nacional y la definición de la integración del CEN, con excepción de algunas carteras que dependen directamente de la presidencia del partido.

Según la convocatoria del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, el encuentro tendrá como objetivo principal la renovación de la presidencia del partido, así como de la Secretaría de Finanzas. Para dirigir asumir la dirección nacional de Morena, en sustitución de Luisa María Alcalde, designada consejera jurídica de la Presidencia de la República, Ariadna Montiel será nombrada este domingo, congresista y consejera nacional del instituto político.

Está previsto que en la sesión del Consejo Nacional se avale un acuerdo propuesto en la reunión de la cúpula de Morena del pasado 7 de marzo, para que los candidatos a gubernaturas, Cámara de Diputados y presidencias municipales queden protegidos ante cualquier infiltración del crimen organizado.

La Ruta

Así, en próximos días, Morena comenzará a trazar la ruta hacia las elecciones de 2027 con esquemas para evitar la infiltración del crimen organizado en la selección de candidatos por lo que contará con un proceso de fiscalización para sus próximos aspirantes.

La Comisión Nacional de Elecciones de Morena, presidida por el senador Emmanuel Reyes Carmona, ha planeado revisar los antecedentes de los perfiles que lleguen al partido y que busquen una candidatura, propuesta que será turnada a Ariadna Montiel.

Se tiene delineado que los aspirantes a una candidatura deberán pasar por un filtro de la FGR para corroborar que no haya posibles vínculos con el crimen organizado.

“Todos los aspirantes deberán ser sometidos al escrutinio de la FGR y, por supuesto, nos vamos a reservar el derecho de admisión”, propuso Carmona.

CON MIRAS AL 2027

La toma de protesta de Montiel al frente del partido ocurre tan sólo un mes antes de que Morena inicie en junio con el proceso para definir coordinadores territoriales para 2027, es decir, quiénes serán sus candidatos en la contienda electoral más grande en la historia reciente.

El Consejo Nacional de Morena determinó desde el 7 de marzo que entre el 22 de junio próximo y de noviembre, el partido dará a conocer los nombres de los coordinadores para la Defensa de la 4T en 17 entidades, quienes serán los candidatos a las gubernaturas que se renovarán el próximo año.

Los estados que tendrán elecciones para renovar gubernaturas en 2027 son Sonora, BC, BCS, Colima, Nayarit, Sinaloa, Michoacán, Zacatecas, Campeche, Guerrero, Q. Roo, Tlaxcala, Ags, Qro, Chihuahua, NL y SLP.

Los futuros abanderados de Morena podrán ser nominados internamente, sin que estén obligados a dejar el cargo de elecciones popular o de funcionarios que ocupen actualmente; sin embargo, tendrán prohibido realizar actos anticipados de campaña, como poner anuncios, espectaculares y regalar productos personalizados.

La Comisión de Elecciones del CEN de Morena publicará la convocatoria para iniciar con el proceso interno de auscultación.

Se realizarán dos encuestas, la primera para filtrar a los perfiles más conocidos en cada estado y la segunda para definir quién será el coordinador estatal, y futuro candidato.

En el proceso por cada entidad, podrán participar seis aspirantes, tres mujeres y tres hombres.

Se prevé que a más tardar en noviembre ya estén designados los 17 futuros abanderados. El registro de aspirantes a coordinadores estatales iniciará a partir del 22 de junio. Días antes se emitirá la convocatoria correspondiente. El registro de coordinadores distritales arrancará a partir del 3 de junio, previa emisión de la convocatoria.