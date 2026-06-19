Mundial ha transcurrido sin incidentes: Sheinbaum; "ha estado maravilloso"

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que las actividades del Mundial de Futbol en el país se han desarrollado sin incidentes y consideró que en estos primeros días se ha vivido un “maravilloso” ambiente en las sedes de los partidos.

Sobre los resultados de seguridad en el Mundial de Futbol, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que todo se encuentra “muy bien en las tres sedes no ha habido ningún problema”. Destacó que la afición mexicana se ha portado de “10” y el gabinete de seguridad trabaja todos los días.

“Muy bien, no ha habido ningún problema. Como siempre, los aficionados y aficionadas mexicanos portándose muy bien. Ha estado maravilloso y el equipo de seguridad muy bien también, trabajando todos los días”, respondió.

Sheinbaum felicita al Tri por su victoria ante Corea

Al iniciar su conferencia matutina, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo felicitó a la Selección Mexicana por su triunfo contra la selección de Corea del Sur.

Claudia Sheinbaum llamó a los jugadores a seguir creyendo en sí mismos y en el pueblo mexicano, al asegurar que representan lo mejor del país ante el mundo. En el Salón Tesorería mostró un video con imágenes de los festejos registrados en distintos estados del país tras el triunfo del equipo de futbol mexicano.

“Siempre que lleven a México en el corazón y que crean en ellos mismos. Y todos los mexicanos y las mexicanas que creamos en estos jóvenes, imagínense, la alegría que le dieron ¿Cuántos son en la selección? 26, jóvenes. La alegría que le dieron al pueblo de México. Que crean en ellos mismos, en lo que son, en y en lo que representan y la alegría que le han generado a un pueblo que cree en ellos”, resaltó.