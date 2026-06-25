Chofer desvía su ruta para llevar a una pasajera a un hospital en Culiacán | VIDEO

El chofer de una unidad del servicio público desvió su ruta al percatarse que una de las pasajeras comenzó a presentar síntomas de un infarto y logró llevarla hasta al área de urgencias de un hospital en Culiacán, Sinaloa.

La alianza de transportistas difundió el video de las cámaras de seguridad del autobús, para reconocer al chofer por tomar una decisión oportuna y así, salvar la vida de una de las pasajeras.

En las imágenes se observa el momento en que una mujer comienza a sentirse mal, en el asiento que se localiza atrás del chofer, en ese momento, otros pasajeros intentaron auxiliarla, pero no logran hacer que se estabilice.

En ese momento, el chofer decide conducir hasta un hospital cercano y, estaciona la unidad en el área de urgencias médicas. Los primeros en acercarse con elementos de la Guardia Nacional, pero luego llega el personal médico.

Al percatarse del estado de salud de la mujer, solicitan una camilla y lograron bajarla con ayuda de otros pasajeros, ante la mirada atónita del resto de los tripulantes.

El chofer fue identificado como Jesús Alfonso Manjarrez Luna, quien conducía la unidad número 19 de la ruta Nueva Culiacán.

Hasta el momento se ignora el estado de salud de la mujer, pero, de acuerdo a la federación de autotransportes, la reacción del chofer pudo haber contribuido a salvarla la vida.