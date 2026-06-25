Carambola de 34 vehículos en Tijuana obliga al cierre del Libramiento Rosas Magallón

Una carambola que involucró a 34 vehículos provocó el cierre parcial del Libramiento Rosas Magallón, una de las principales arterias viales de Tijuana. De acuerdo con los primeros reportes, el percance dejó un saldo preliminar de al menos 26 personas lesionadas, además de una importante afectación a la movilidad en la ciudad.

El accidente ocurrió la mañana de este jueves en el tramo comprendido entre la llantera Jaramillo y el nodo vial de la 5 y 10, una zona de un elevado flujo vehicular. La magnitud del percance obligó a desplegar un amplio operativo de emergencia y generó congestionamientos que se extendieron durante varias horas.

Ante el incidente vehicular, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM) pidió a la población evitar circular por el área mientras continúan las labores de atención, rescate y retiro de unidades involucradas.

Según los reportes iniciales de las autoridades municipales, en el accidente participaron 30 vehículos particulares, cuatro unidades de transporte público y un camión de carga, lo que derivó en una colisión múltiple de grandes dimensiones.

Al llegar al lugar, los equipos de emergencia iniciaron un protocolo de atención masiva para clasificar a los lesionados conforme a los criterios de Triage, utilizados en situaciones donde existe un número elevado de víctimas.

Al menos 20 personas fueron catalogadas con prioridad verde, lo que significa que presentaban lesiones menores que no comprometían su vida. Otras seis personas fueron clasificadas con prioridad amarilla, al registrar heridas de consideración que requerían atención médica especializada.

Además, durante las primeras horas posteriores al accidente se reportó que cuatro personas permanecían atrapadas dentro de sus vehículos, por lo que continuaban las maniobras de rescate para lograr su liberación de manera segura.

Al menos 20 personas fueron catalogadas con prioridad verde. Facebook/Zona MX

Cierre vial por accidente

La dimensión del accidente generó una intensa movilización de paramédicos, bomberos, elementos de seguridad pública y personal de protección civil.

Los lesionados fueron atendidos inicialmente en el sitio y posteriormente trasladados a distintos hospitales de la ciudad para recibir valoración médica más detallada. Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas fallecidas como consecuencia del percance.

Mientras avanzaban las labores de rescate y limpieza, se implementó un operativo especial para controlar la circulación y permitir el acceso de ambulancias y vehículos de emergencia.

La SSPCM advirtió que el cierre vial podría mantenerse durante varias horas debido a la complejidad de las maniobras necesarias para retirar las unidades dañadas y garantizar condiciones seguras para la reapertura de la vialidad.

Ruta de movilidad de Tijuana

El Libramiento Rosas Magallón es considerado uno de los corredores estratégicos para la movilidad urbana de Tijuana debido a que conecta diversas zonas residenciales, comerciales e industriales de la ciudad.

Por esa razón, cualquier interrupción en esta vía tiene un impacto inmediato en miles de automovilistas, transportistas y usuarios del transporte público.

Durante gran parte de la jornada se registraron largas filas de vehículos y retrasos significativos en rutas alternas, mientras conductores buscaban opciones para evitar la zona del accidente.

Aunque las investigaciones continúan en curso, las autoridades trabajan para determinar qué factores originaron la carambola que involucró a decenas de unidades.

Peritos especializados realizarán los análisis correspondientes para establecer la secuencia de los hechos y deslindar responsabilidades, mientras continúan recopilando evidencia en el lugar del accidente.

La información oficial disponible hasta ahora indica que se trata de uno de los percances vehiculares más importantes registrados recientemente en Tijuana debido al número de vehículos involucrados y la cantidad de personas lesionadas.