Capturan a ‘George Hurtado’; así fue la captura del prófugo de California en Jalisco

Jorge Abel Hurtado, alías George Hurtado, fue detenido en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, después de permanecer prófugo durante aproximadamente 20 años por escapar de una prisión de California, Estados Unidos, donde cumplía una condena por tráfico de metanfetamina.

La captura fue resultado de un operativo de inteligencia desplegado por la Secretaría de Seguridad de Jalisco, en coordinación con autoridades estadounidenses, que mantenían vigente la búsqueda del ciudadano estadounidense de 50 años.

De acuerdo con la información difundida por la corporación estatal, Hurtado escapó en junio de 2000 de una prisión ubicada en Taft, California, donde cumplía una sentencia por delitos contra la salud relacionados con la distribución de drogas.

Tras su fuga, habría ingresado a México y establecido sus primeros puntos de refugio en Tijuana y Mexicali, Baja California. Posteriormente, las investigaciones permitieron establecer que llevaba alrededor de una década viviendo en Jalisco.

Operativo de inteligencia permitió ubicar a ‘George Hurtado’

Para localizar al fugitivo, la Comisaría de Inteligencia de Jalisco diseñó un operativo de búsqueda en distintos puntos donde existían indicios de que podía encontrarse.

En el despliegue participaron elementos de la Policía Cibernética, la Unidad de Drones y la Fuerza de Operaciones Estratégicas de Protección Ciudadana (FOEP), quienes realizaron labores de vigilancia, monitoreo y seguimiento de los sitios que presuntamente frecuentaba.

Las acciones permitieron delimitar un perímetro de búsqueda en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, en la zona metropolitana de Guadalajara.

Finalmente, los agentes localizaron a Jorge Abel Hurtado en las inmediaciones de avenida López Mateos, cerca del cruce con Nuestra Señora de Santa Ana, en la zona del fraccionamiento Provenza.

Una vez asegurado, los policías verificaron su identidad y confirmaron que contaba con una orden de aprehensión vigente, además de una solicitud de control migratorio emitida por el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals Service).

Escapó de una prisión de California en junio de 2000

El antecedente que originó la búsqueda de George Hurtado se remonta a junio de 2000, cuando escapó del centro penitenciario de Taft, California.

En ese momento cumplía una condena por tráfico de metanfetamina, delito por el que permanecía bajo custodia de las autoridades estadounidenses.

Después de su fuga, los registros de investigación lo ubicaron presuntamente en distintas ciudades de México. Los primeros indicios apuntaron a Tijuana y Mexicali, en Baja California, antes de que se estableciera en Jalisco.

Según la información de la Secretaría de Seguridad estatal, el hombre permaneció aproximadamente 10 años en esta última entidad antes de ser localizado.

Su estancia en territorio mexicano se prolongó durante años sin que las autoridades consiguieran detenerlo, hasta que las labores de inteligencia y el intercambio de información con agencias estadounidenses permitieron identificar los lugares donde posiblemente se encontraba.

George Hurtado fue trasladado al INM

Después de confirmar su identidad y revisar los requerimientos de las autoridades estadounidenses, los elementos de seguridad trasladaron a George Hurtado al Instituto Nacional de Migración (INM).

En esa instancia comenzaron los procedimientos administrativos correspondientes para concretar su traslado a Estados Unidos.

La ruta prevista para su retorno contempla su salida desde el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, de acuerdo con los datos proporcionados por las autoridades de Jalisco.

La detención de Jorge Abel Hurtado se produjo tras más de dos décadas de búsqueda por su fuga de una prisión estadounidense. Su localización en Tlajomulco permitió activar el procedimiento migratorio para que enfrente los requerimientos pendientes ante las autoridades de ese país.