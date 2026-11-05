La Cámara Nacional de la Industria Tequilera, entregó la presea “El sueño” a Marcelo Ebrard

Marcelo Ebrard, secretario de Economía, recibió la presea “El Sueño”, otorgada por la Cámara Nacional de la Industria Tequilera (CNIT), en reconocimiento a su trayectoria en el servicio público y al trabajo realizado para promover el tequila mexicano en los mercados internacionales.

La ceremonia se llevó a cabo este 5 de noviembre en Guadalajara, Jalisco, con la participación de 66 empresas tequileras, que en conjunto representan el 80 por ciento de la producción nacional.

Durante el encuentro, Ebrard informó que México mantiene negociaciones con India para reducir el arancel del 150 por ciento que actualmente aplica al tequila mexicano. Señaló que existe un avance importante en el diálogo y que se prevé concretar una reducción en 2027.

El funcionario explicó que, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, se iniciaron las gestiones con el gobierno indio para mejorar las condiciones de acceso a ese mercado, que cuenta con alrededor de 1,500 millones de habitantes.

Por su parte, el presidente de la CNIT, Roberto Ciprés Cruces, destacó la importancia de mantener la colaboración entre el sector tequilero y el gobierno federal para impulsar la presencia internacional de la bebida y proteger su denominación de origen.

Al evento también asistieron el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, y la alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo.