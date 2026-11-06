Sheinbaum respalda recorte de 5 mil mdp al presupuesto del INE para 2027

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respaldó el recorte de 5 mil millones de pesos que promueve la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, del presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE) para el 2027, año en el que habrá comicios.

Desde Palacio Nacional, en su conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo, señaló que la petición del organismo electoral "estaba inflada".

"Sí (está de acuerdo con el recorte), porque fue un presupuesto inflado el que se mandó. Claro, tiene que garantizarse la elección, evidentemente. Y eso lo tienen que decir los propios consejeros", consideró.

Ante la polémica que surgió en el INE por la presunta relación de la exconsejera del INE, Guadalupe Taddei, y contratistas, la mandataria federal señaló que los consejeros electorales deben justificar sus gastos y transparentar las contrataciones de materiales y servicios para el próximo proceso electoral de 2027.

El INE había solicitado 47 mil 010 millones de pesos para 2027, sin embargo, el proyecto enviado a la Cámara de Diputados ya había reducido esa cantidad antes del ajuste adicional propuesto por los legisladores. El dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública sugiere reducir en 5 mil millones de pesos los recursos del INE, para establecer 37 mil 275 millones de pesos.

Los recursos del recorte se sugiere destinarlos a la Escuela es Nuestra, Medio Ambiente, a la Agencia Federal de Aviación Civil y a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas.