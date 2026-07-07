Caen con fusil AR-15, así como cargadores y cartuchos en NL

Dos hombres fueron detenidos en posesión de un fusil tipo AR-15, así como un revólver, tres cargadores y 85 cartuchos hábiles tras el reporte de personas armadas en Guadalupe, Nuevo León.

Los hombres detenidos son considerados como generadores de violencia. La captura de los sospechosos se dio cuando los policías realizaron un despliegue de búsqueda y localización en el sector.

Los detenidos fueron identificados como Pedro Antonio, de 31 años y Óscar David, de 30 años. Cortesía

Durante los recorridos ubicaron a dos hombres que al percatarse de la presencia de las unidades intentaron escapar corriendo; sin embargo, los oficiales les dieron alcance en el cruce de Humberto Cervantes Vega, en la colonia Unidad Piloto.

Los detenidos fueron identificados como Pedro Antonio, de 31 años y Óscar David, de 30 años.

Tras ser sometidos a una intervención los policías les aseguraron a los individuos un arma larga AR-15 calibre .223, un revólver calibre .32 abastecido con seis cartuchos hábiles, tres cargadores para arma larga abastecidos con un total de 79 cartuchos .223.

Los hombres y las armas, así como los cargadores y los cartuchos quedaron a disposición del Ministerio Público Federal. Cortesía

Las armas no contaban con números de serie visibles, por lo que serán sometidas a estudios periciales para determinar si fueron utilizadas en hechos delictivos recientes.

Los hombres y las armas, así como los cargadores y los cartuchos quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, que continuará con las investigaciones correspondientes.