Caen 7 armados con fusil Barrett .50 tras patrullaje militar en Chihuahua

En el marco de las acciones de vigilancia y disuasión del delito en el estado de Chihuahua, elementos del Ejército Mexicano adscritos a la 5/a. Zona Militar detuvieron a siete hombres que transportaban un amplio arsenal, entre el que destaca un potente fusil antimaterial Barrett calibre .50.

Durante la inspección en el sitio, el personal militar aseguró un total de cinco armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Encabezando la lista se encuentra el fusil Barrett calibre .50, conocido por su capacidad de perforar blindajes a larga distancia, además de cuatro armas largas de asalto.

En el operativo también se incautaron 577 cartuchos útiles de diversos calibres, 31 cargadores, tres vehículos y diversos chalecos y equipos tácticos que eran empleados por el grupo armado.

La intervención militar se realizó durante patrullajes de vigilancia y reconocimientos terrestres desplegados en la comunidad de Sueco, en el municipio de Ahumada, donde las tropas interceptaron a los sospechosos en posesión del armamento de alto poder y equipo de combate.