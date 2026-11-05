Partido Verde busca establecer fiscalías especializadas en materia de género

Con el propósito de fomentar acciones de prevención, protección y atención de la violencia contra las mujeres, los legisladores del Partido Verde, impulsaron una modificación al articulo 116 de la Constitución, que establece la obligación de incorporar fiscalías especializadas en la investigación de delitos relacionados con la violencia de género contra las mujeres.

De acuerdo con información del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM), al 15 de abril de 2026 se habían contabilizado más de 506 mil mujeres víctimas y 527 mil 177 casos de violencia, datos que permiten dimensionar el alcance de las acciones institucionales y la importancia de continuar ampliando los mecanismos de atención y acompañamiento a las mujeres en el país.

La propuesta del Partido Verde busca que las víctimas reciban atención de personal preparado para investigar este tipo de delitos con perspectiva de género, mejorar la integración de las investigaciones y facilitar el seguimiento de los casos.

En cumplimiento de esta disposición, el Congreso de Veracruz aprobó una reforma a su Constitución para establecer una Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres.

Para que estas fiscalías contribuyan realmente a combatir la violencia de género, será indispensable que cuenten con presupuesto suficiente, personal capacitado y facultades que permitan agilizar las investigaciones.

El Partido Verde recalcó su compromiso de seguir apoyando propuestas que fomenten la protección e igualdad en casos de materia de género, además indicó que estas acciones se realizan con el objetivo de reducir las dificultades que enfrentan las mujeres cuando buscan protección y justicia.