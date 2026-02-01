Cae jovencito ligado al asesinato de una mujer y su bebé

Un hombre señalado por su presunta participación en el asesinato de una mujer y su hijo, ocurrido en abril de 2025 en el municipio de Juárez, Nuevo León, ya fue detenido por autoridades estatales y enfrentará un proceso penal por homicidio calificado y tentativa de homicidio.

Se trata de Gilberto “N”, de 20 años de edad, quien fue capturado el pasado 30 de enero de 2026 cuando se encontraba en la vía pública, en calles de la colonia San Bernabé, al norte de Monterrey, tras cumplimentarse una orden de aprehensión en su contra.

De acuerdo con la investigación, los hechos se registraron entre el 26 y 27 de abril de 2025 sobre la calle Río Papigochi, en la colonia Los Puertos, en Juárez.

Esa noche, las víctimas viajaban a bordo de un automóvil Nissan Tsuru habilitado como taxi, cuando fueron interceptadas y atacadas a balazos por varios sujetos armados.

Durante la agresión, una mujer identificada como Fernanda, de 26 años de edad, y su hijo de apenas cuatro meses de nacido, resultaron gravemente heridos por impactos de arma de fuego y posteriormente fallecieron a consecuencia de las lesiones.

En el mismo ataque también fue lesionado un joven de 21 años, identificado como Julio, quien logró sobrevivir tras ser trasladado con vida a un hospital y recibir atención médica oportuna.

Las indagatorias señalan que el ahora imputado habría participado junto con al menos dos personas más en el ataque, portando armas cortas y largas, con las que dispararon de manera reiterada contra el vehículo en el que se encontraban las víctimas.

La agresión fue directa y a corta distancia, lo que quedó asentado en los datos de prueba recabados por la autoridad investigadora.

Tras su detención, Gilberto “N” fue presentado ante un juez de control el 31 de enero de 2026, fecha en la que se llevó a cabo la audiencia de imputación.

En esta diligencia, un agente del Ministerio Público expuso los elementos que lo vinculan con los hechos y solicitó su vinculación a proceso por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa.

El juez consideró que existían indicios suficientes sobre su posible participación, por lo que resolvió dictar auto de vinculación a proceso y ordenó como medida cautelar la prisión preventiva, al estimar que su libertad representaba un riesgo.

Se fijó un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que se buscará robustecer el caso antes de que sea llevado a juicio.

jcp