Bienestar alista entrega de recursos; inicia mañana el último pago del año

La Secretaría del Bienestar recordó que mañana, martes 3 de noviembre, comenzará la dispersión de los recursos correspondientes al último bimestre del año de las Pensiones y Programas del Bienestar, cuyo pago se extenderá hasta el próximo 26 de noviembre.

Los depósitos, correspondientes al periodo noviembre-diciembre, se realizarán de manera escalonada, de acuerdo con la primera letra del apellido de las personas beneficiarias, por lo que cada una deberá identificar la fecha que le corresponde dentro del calendario oficial.

Este pago contempla a millones de beneficiarios de los distintos programas sociales del gobierno de México, entre ellos la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, la Pensión para Personas con Discapacidad y el programa Mujeres Bienestar.

La dependencia recordó a los beneficiarios mantenerse atentos a los canales oficiales de información para consultar el calendario de pagos. Especial

Los recursos serán depositados directamente en las tarjetas del Banco del Bienestar, por lo que no será necesario acudir a las sucursales el día en que se realice el depósito, ya que el dinero permanecerá disponible para su retiro o utilización.

La dependencia recordó a los beneficiarios mantenerse atentos a los canales oficiales de información para consultar el calendario de pagos y conocer el día exacto en que recibirán su apoyo.