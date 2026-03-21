Activan contingencia por derrame de hidrocarburo en Veracruz

La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) puso en marcha acciones operativas tras detectar la presencia de manchas de hidrocarburo en playas del norte de Veracruz, con impacto en zonas de Tuxpan, Tamiahua y Cazones.

La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar)

Como parte del protocolo, el mando naval instaló y sesionó en dos ocasiones el Comité de Coordinación Local del Plan de Contingencias para Derrames de Hidrocarburos. En estas reuniones participaron autoridades de los tres órdenes de gobierno, entre ellas la Secretaría de la Defensa Nacional, la alcaldía de Tamiahua, así como representantes de los municipios de Tuxpan y Cazones.

Así los trabajos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar)

También se integraron instancias federales y técnicas como la Capitanía de Puerto de Tuxpan, Protección Civil de las localidades involucradas, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Petróleos Mexicanos, la Administración del Sistema Portuario Nacional Tuxpan, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente y direcciones municipales de ecología.

Inspección a fondo

En el despliegue de verificación, personal naval realizó inspecciones terrestres en playas de Tuxpan, Tamiahua e Isla Lobos. A la par, se ejecutaron sobrevuelos en puntos estratégicos como Tecolutla, Barra de Cazones, arrecifes de Tuxpan y litoral de Tamiahua, además de recorridos marítimos en el río Pantepec y la franja costera norte, utilizando tres embarcaciones menores para identificar riesgos a la población y al entorno natural.

La basura

Durante la última sesión del comité se estableció que los municipios involucrados deberán habilitar espacios temporales para el resguardo del hidrocarburo recolectado, el cual será manejado y dispuesto como residuo peligroso bajo responsabilidad de Petróleos Mexicanos, conforme a la normatividad ambiental vigente.

Más de 3 toneladas de material contaminante

En campo, el Sector Naval de Tuxpan desplegó una brigada de 30 elementos, apoyados con un camión tipo volteo, dos unidades de carga y equipo especializado. En coordinación con personal de la Defensa, autoridades municipales y prestadores de servicios, se efectuaron labores de limpieza en Playa Villa Mar, donde se recolectaron aproximadamente tres toneladas de material contaminante.

Así los trabajos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) Especial

De forma paralela, brigadas integradas por personal de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y operadores turísticos, con apoyo naval, retiraron cerca de media tonelada de residuos en Isla Lobos, con énfasis en la protección de arrecifes y zonas sensibles del ecosistema costero.

*bb