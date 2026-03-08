8M | México trabaja por derechos y justicia para las mujeres: Citlalli Hernández

La secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, afirmó que los derechos de las mexicanas deben ser salvaguardados por todo el aparato del Estado.

Durante la ceremonia conmemorativa del Día Internacional de la Mujer, la cual, fue encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la funcionaria federal señaló que en nuestro país se trabaja todos los días para que los derechos y la justicia a favor de las mujeres sea una realidad palpable.

“Lo más importante del tiempo que vivimos hoy es que la tarea de transformar la vida de las mujeres no es sólo la de una Secretaría de Estado, sino la de todo el Estado Mexicano, asumiendo el principio constitucional de garantizar igualdad sustantiva, prevenir, atender y combatir las violencias en contra de las mujeres”, indicó.

Hernández Mora también destacó el papel fundamental de las mujeres a lo largo de la historia.

“Me resulta importante visibilizar cómo las mujeres mexicanas hemos estado presentes en cada momento decisivo de nuestra historia, incluso cuando la misma historia tardó en escribirlo. Con la llegada de nuestra Presidenta ha llegado también la existencia de quienes abrieron camino para nosotras”, expresó.

La funcionaria federal subrayó que gracias al trabajo de las mujeres en distintos ámbitos de la vida pública, “hoy las mexicanas sabemos que podemos ser gobernadoras, secretarias, presidentas, soldadas, generalas, capitanas y, después de 200 años de historia, Comandantas Supremas de las Fuerzas Armadas”.

