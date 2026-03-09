Violencia contra las mujeres en México: lo que revelan las cifras

La violencia contra las mujeres en México no es un episodio aislado ni un fenómeno que afecte a un sector de la población. Se trata de una experiencia extendida que atraviesa generaciones, territorios y clases sociales.

Las cifras más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) muestran que siete de cada diez mujeres mexicanas han vivido algún tipo de violencia a lo largo de su vida. Este dato —que representa al 70.1% de las mujeres de 15 años o más— revela una realidad persistente: la violencia de género sigue siendo una estructura social.

La información proviene de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), uno de los estudios más completos sobre el tema en América Latina. Sus resultados permiten observar no solo la magnitud del problema, sino también las distintas formas que adopta.

Colectivas feministas marchan en el Zócalo de CDMX. 51.6% de mujeres reporta haber sufrido violencia psicológica. (Foto: Cuartoscuro)

Los tipos de violencia más frecuentes

Cuando se habla de violencia contra las mujeres, suele pensarse primero en agresiones físicas. Sin embargo, los datos muestran que las formas más extendidas son otras, muchas veces invisibles.

Según la ENDIREH, estos son los tipos de violencia más reportados por mujeres en México:

Tipo de violencia

Psicológica 51.6%

Sexual 49.7%

Física 34.7%

Económica o patrimonial 27.4%

La violencia psicológica —que incluye humillaciones, amenazas, control o manipulación emocional— es la más frecuente. Más de la mitad de las mujeres mexicanas la ha experimentado en algún momento de su vida.

Muy cerca aparece la violencia sexual, que afecta a casi una de cada dos mujeres. Este tipo de agresión abarca desde acoso hasta abuso o violación, y su alta incidencia refleja una realidad que durante décadas permaneció oculta.

Estos datos confirman algo que especialistas en género llevan años señalando: la violencia contra las mujeres no se limita a los golpes. Muchas veces ocurre en el terreno simbólico, emocional o económico, donde resulta más difícil identificarla y denunciarla.

Dulce Contreras busca que con las prendas de víctimas se visibilice el problema del feminicidio en México. Olimpia Ávila

Feminicidios en México: ¿una tendencia a la baja?

En su forma más extrema, la violencia de género se expresa en el feminicidio: el asesinato de una mujer por razones de género.

Los registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) muestran que en los últimos años se ha observado una ligera disminución en las carpetas de investigación por este delito.

Año Feminicidios registrados

2020: 947

2021: 981

2022: 961

2023: 831

2024: 853

2025: 721

El 2021 fue el año con más feminicidios registrados en el periodo reciente, con 981 casos. Para 2025, los reportes oficiales contabilizaron 721 feminicidios, la cifra más baja desde entonces.

Aunque la tendencia sugiere una reducción gradual a partir de 2022, especialistas advierten que estas cifras deben interpretarse con cautela.

Homicidios de mujeres: la otra cifra que duele

El feminicidio es una categoría jurídica específica, pero no todos los asesinatos de mujeres se investigan bajo esa figura. Esta distinción es clave para entender la dimensión real del problema.

En 2024, por ejemplo, se registraron 797 feminicidios, pero también 2,598 homicidios dolosos de mujeres. Esto significa que muchas muertes violentas no se tipifican como feminicidio, lo que dificulta medir con precisión la violencia de género letal.

La diferencia entre ambas cifras es uno de los debates constantes entre organizaciones civiles, investigadoras y autoridades. Para muchas activistas, esto refleja la falta de perspectiva de género en la procuración de justicia.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, miles de mujeres exigieron justicia durante la marcha del 8M sobre Avenida Reforma.FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM Graciela López Herrera/ Cuartoscuro

Violencia familiar: más de 278 mil casos denunciados

La violencia contra las mujeres ocurre con mayor frecuencia dentro del hogar, el espacio que debería ser el más seguro.

Durante 2024 se registraron 278,220 denuncias por violencia familiar en México, de acuerdo con el SESNSP. Esta cifra refleja únicamente los casos que llegaron a las autoridades, por lo que el número real podría ser mucho mayor.

Los estados con más denuncias fueron:

Ciudad de México: 36,290 casos

Estado de México: 27,976

Nuevo León: 19,184

Estos datos coinciden con lo que numerosos estudios señalan: la violencia doméstica sigue siendo uno de los principales riesgos para las mujeres, especialmente dentro de relaciones de pareja.

Un problema que duele en cifras y en vidas

Las cifras dibujan una paradoja. Por un lado, algunos indicadores —como el feminicidio— muestran reducciones recientes. Por otro, la violencia contra las mujeres sigue siendo masiva y cotidiana.

Que 7 de cada 10 mujeres haya sufrido violencia alguna vez en su vida indica que el problema no se limita a hechos aislados ni a determinados contextos sociales. Es una realidad que atraviesa la vida pública y privada del país.

Y detrás de cada estadística hay historias concretas: mujeres que han enfrentado agresiones psicológicas, sexuales, económicas o físicas en su hogar, en la escuela, en el trabajo o en la calle.

La magnitud del fenómeno explica por qué la violencia de género se ha convertido en uno de los debates sociales más intensos de México en la última década. No se trata solo de cifras. Se trata de una forma de desigualdad que aún estructura la vida cotidiana de millones de personas.