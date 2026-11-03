Vaticano descarta visita del Papa León XIV a México y aclara confusión por templo en Uruguay

El portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, aclaró que el Papa León XIV no ha confirmado ninguna visita a nuestro país para los próximos meses.

La puntualización del funcionario vaticano surgió luego de que versiones periodísticas dieron por hecho que Robert Francis Prevost visitaría la Basílica de Guadalupe durante su próximo viaje a América del Sur.

Bruni explicó a la prensa que efectivamente durante la visita apostólica a Uruguay que inicia en unos días más, León XIV estará en la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, conocida como el templo de Casavalle, pero no en la Basílica de Guadalupe de México, el segundo santuario mariano más visitado de todo el mundo.

La Parroquia de Casavalle, localizada en la ciudad de Montevideo, está dedicada a la Virgen de Guadalupe.

Las versiones que dieron por hecho que León XIV estaría en México surgieron en el marco de una conferencia de prensa en la que se dio a conocer el programa completo de la visita pastoral que realizará Su Santidad del 6 al 17 de noviembre a Uruguay, Argentina y Perú.

De manera específica, la confusión surgió por un error de interpretación después de que María Monserrat Alvarado, prefecta del Dicasterio para la Comunicación del Vaticano, comentó que León XIV visitaría el templo dedicado a la Virgen de Guadalupe; sin embargo, el portavoz del Vaticano, Matteo Bruni puntualizó que se refería a la parroquia de Casavalle.

Aún no hay fecha para la visita de León XIV a México

Desde los primeros meses de su pontificado, León XIV expresó su deseo de visitar suelo azteca y acudir a la Basílica de Guadalupe, ubicada en la Ciudad de México, para encomendar su ministerio a la morenita del Tepeyac.

Sin embargo, los múltiples compromisos le han impedido establecer y revelar la fecha de una primera visita a nuestro país como sucesor de San Pedro en la tierra.

El Papa León XIV se ha limitado a señalar que espera que pronto pueda contemplar la imagen original de la Guadalupana, ya que un 12 de diciembre del 2014 fue ordenado obispo en Chiclayo, Perú.

Las dudas respecto a cuándo pudiera viajar el Papa a México se despejarán paulatinamente en los próximos meses, una vez que se den a conocer las actividades de su agenda para el arranque del 2027.

Generalmente la agenda papal se difunde mensualmente y en ese documento público se describen tanto las actividades que desplegará en el Vaticano como las visitas pastorales a países en el mundo católico.

En el caso de la iglesia católica en México, hay coincidencia entre varios de sus integrantes y pastores respecto a que la llegada del Papa a nuestro país pudiera darse en el segundo semestre del próximo año.