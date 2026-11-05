El voto latino resultó una fuerza decisiva; en vísperas de su medio siglo

El Caucus Hispano del Congreso será el más grande de su historia. En diciembre, cuando esta organización cumpla medio siglo, tendrá más de 50 miembros en el Congreso entrante, frente a los 44 actuales.

The Hill calculó más de diez nuevos legisladores, con escaños en Texas, California y Nebraska, y conteos abiertos en California.

El caucus dedicó el momento a Dolores Huerta, cofundadora de la Unión de Campesinos, que murió el 28 de octubre, a los 96 años, cuyo ejemplo lo impulsa: “Hay que luchar por nuestros derechos” y “nuestras comunidades jamás deben ser descartadas”.

En ese sentido, fijó su agenda: “Sabemos que el trabajo que tenemos por delante sigue siendo urgente y es defender a las familias inmigrantes y combatir la persecución, la detención y la deportación de nuestros vecinos; impulsar un sistema de inmigración humano, justo y que ofrezca una vía hacia la ciudadanía”.

Asimismo, entre sus propósitos está también “reducir los costos y ampliar las oportunidades económicas; proteger nuestros derechos civiles y lograr resultados para las familias que representamos”.

Durante dos años, en Washington se debatió si el giro latino hacia Donald Trump en 2024 sería duradero. La respuesta llegó el martes.

Detrás está el vuelco latino. En la encuesta de salida de NBC News (79 mil votantes), 62% de los latinos apoyó a demócratas para la Cámara y 35% a republicanos, revés frente a 2024, cuando Pew Research Center le dio a Trump 48% de ese electorado, su techo histórico.

El epicentro fue Texas. James Talarico ganó el escaño al Senado que los demócratas no conquistaban desde 1988 y Gina Hinojosa, primera gobernadora latina electa del estado, con márgenes preliminares de 49 puntos en condados latinos ganados por Trump. En el distrito 15,

Bobby Pulido venció a la republicana Monica De La Cruz, consignó The Texas Tribune.

En la encuesta preelectoral de UnidosUS, 58% de los latinos puso el costo de la vida entre sus prioridades. “Se decía que éramos un gigante dormido. Ahora estamos saltando y agitando el puño”, dijo a Axios Janet Murguía, su presidenta.

Sin embargo, la lección es de doble filo, apunta Axios. Los republicanos confundieron el atractivo de Trump con lealtad; los demócratas, el rechazo al presidente con fidelidad recuperada. La bancada llega a su medio siglo con más asientos y una conclusión: ese voto se gana elección por elección.