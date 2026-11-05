Rivales de Netanyahu aprovechan midterms; “es un peligro” para el país

JERUSALÉN.— Los rivales políticos de Benjamin Netanyahu aprovecharon la victoria de los demócratas en el Congreso de Estados Unidos como prueba de que había desperdiciado generaciones de apoyo bipartidista estadunidense a Israel, mientras buscan una oportunidad para formar un gobierno sin él.

Las elecciones estadunidenses de medio término tuvieron lugar una semana después de los comicios israelíes, en las que la coalición de Netanyahu perdió su mayoría parlamentaria, pero obtuvo un resultado lo suficientemente bueno como para impedir que su principal oponente, Gadi Eisenkot, tuviera un camino claro para derrocarlo.

Estados Unidos ha sido el aliado más firme de Israel durante generaciones, proporcionando miles de millones de dólares anuales en ayuda militar desde la década de 1970.

Pero a diferencia de los líderes anteriores, que cortejaban asiduamente tanto a demócratas como a republicanos, Netanyahu ha respaldado abiertamente a los republicanos.

Algunos candidatos demócratas convirtieron la crítica a la ayuda militar estadunidense a Israel en un argumento destacado de su campaña.

El martes, Trump, quien había respaldado a Netanyahu, prometió el día de las elecciones detener la financiación anual de 4 mil millones de dólares a Israel, una medida que, según dijo, eliminaría un “argumento negativo” utilizado por los demócratas.

Eisenkot afirmó ayer que, bajo su liderazgo, Israel restablecerá las relaciones con Washington.

Renovaremos y profundizaremos esta alianza, fortaleceremos los cimientos bipartidistas en los que se ha basado durante años y trabajaremos para impulsar el progreso de todo Oriente Medio”, dijo en X.

Yair Golan, líder del partido demócrata de centroizquierda de la oposición israelí, dijo en X que los resultados de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos “revelan lo tóxico que es Netanyahu tanto entre los demócratas como entre los republicanos”.

El líder de la oposición centrista, Yair Lapid, afirmó que los resultados demostraban que “Israel no puede permitirse” que Netanyahu permanezca en el cargo.

“Pone en peligro nuestra seguridad, amenaza nuestra democracia y arruinará nuestra posición en el escenario mundial”, dijo Lapid en una publicación en redes sociales.

El presidente israelí Isaac Herzog tiene previsto reunirse con representantes de los partidos políticos antes de encomendar a uno de los dos hombres la formación del próximo gobierno. Después concederá a uno de los candidatos 28 días para formar gobierno, con una posible prórroga de 14 días.

Ayer, la autoridad electoral israelí anunció que había realizado una auditoría de 9,069 colegios electorales tras recibir denuncias y que no había encontrado pruebas que pusieran en duda la integridad de los resultados, luego de que Netanyahu redobló su acusación de injerencia extranjera en las elecciones.