Caso Odebrecht: justicia peruana anula condena de 15 años contra Nadine Heredia

La justicia peruan a anuló la condena a 15 años de cárcel contra la exprimera dama Nadine Heredia, acusada de lavado de dinero por recibir dineros de la constructora Odebrecht, informó este jueves el Poder Judicial.

La Corte Superior Nacional aplicó a Heredia un reciente fallo del Tribunal Constitucional (TC) que ordenó la libertad del expresidente Ollanta Humala, quien gobernó el país entre 2011 y 2016.

Humala y su esposa fueron condenados en abril de 2025 por haber recibido contribuciones ilegales de la constructora brasileña Odebrecht y del gobierno venezolano en dos campañas presidenciales.

Tras su condena, la exprimera dama buscó refugio político en Brasil donde vive junto a su menor hijo. Humala quedó preso pero fue liberado el 3 de agosto cuando el TC ordenó su excarcelación.

Según la condena, la pareja recibió tres millones de dólares de la empresa brasileña para su campaña de 2011, en la que resultó vencedor, y 200 mil dólares de Caracas para la campaña de 2006.

Pero el TC exoneró al expresidente por considerar que el financiamiento que recibió de terceros para sus campañas electorales no constituía delito cuando fue candidato presidencial.

La Corte Superior extendió "los efectos de la sentencia del Tribunal Constitucional a favor de Nadine Heredia Alarcón" y otros ocho procesados "al verificarse que las imputaciones dependen de la misma acusación matriz" de la fiscalía.

En consecuencia declaró "la nulidad" del proceso y dispuso el "archivo definitivo" de la causa.

También dispuso levantar las órdenes de captura internacional en contra de Heredia.

La pareja siempre negó durante el juicio haber recibido dinero del gobierno de Hugo Chávez o de alguna empresa brasileña.

Brasil concedió asilo a Nadine Heredia por razones "humanitarias".

El caso Odebrecht en Perú

La decisión tiene como antecedente el alcance de la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional peruano a favor de Ollanta Humala, que cuestionó la base jurídica utilizada para sancionar el financiamiento recibido durante sus campañas presidenciales.

El caso forma parte del amplio entramado de investigaciones derivado de Odebrecht, empresa brasileña que admitió ante autoridades de Estados Unidos, Brasil y Suiza haber pagado aproximadamente 788 millones de dólares en sobornos en 12 países, entre ellos Perú. En el país, la constructora reconoció pagos ilícitos por alrededor de 29 millones de dólares entre 2005 y 2014, destinados a obtener contratos de infraestructura.

La investigación peruana contra Humala y Heredia se desarrolló durante varios años y estuvo vinculada principalmente al origen de recursos utilizados en las campañas de 2006 y 2011.

La fiscalía sostuvo que los fondos fueron ocultados mediante mecanismos destinados a dificultar la identificación de sus verdaderos aportantes y que posteriormente fueron incorporados al patrimonio de la pareja.

La resolución que ahora favorece a Heredia no supone, por sí misma, una declaración de que los hechos investigados nunca ocurrieron, sino la aplicación de los efectos del fallo constitucional que modificó la situación jurídica de Humala y consideró que las imputaciones contra ambos estaban estrechamente vinculadas.