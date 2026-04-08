Trump envía equipo negociador a Pakistán para dialogar con Irán

La Casa Blanca informó este miércoles que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, enviará a Pakistán un equipo de alto nivel para negociar con Irán. La delegación estará encabezada por el vicepresidente JD Vance, quien tendrá un papel central en la primera ronda de conversaciones prevista para el sábado.

La secretaria de prensa del Ejecutivo, Karoline Leavitt, detalló que el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, y Jared Kushner, yerno de Trump, también formarán parte del grupo negociador.

Según Leavitt, Vance ha desempeñado un papel significativo en el tema iraní desde el inicio de las tensiones y se han mantenido contactos de alto nivel entre Washington y Pekín en relación con este conflicto. Conversaciones con China en paralelo

Leavitt confirmó que se han celebrado reuniones entre altos funcionarios estadounidenses y representantes del gobierno chino, aunque no ofreció detalles sobre el contenido de dichas conversaciones.

"En lo que respecta a China, se han celebrado conversaciones de alto nivel entre nuestro gobierno y el gobierno chino”, Karoline Leavitt, sin ofrecer más detalles.

Trump y Netanyahu discutirán sobre el Líbano

La Casa Blanca también señaló que Trump continuará dialogando con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, sobre la posibilidad de incluir al Líbano en un acuerdo de alto el fuego. Actualmente, la tregua alcanzada entre Estados Unidos e Irán no contempla al Líbano, país que se vio arrastrado a la guerra tras los ataques de Hezbolá contra Israel.

Leavitt explicó que este tema seguirá siendo objeto de debate entre Washington, Tel Aviv y las demás partes implicadas.

"Esto seguirá debatiéndose, estoy segura, entre el presidente y el primer ministro (Benjamin) Netanyahu, entre Estados Unidos e Israel y todas las partes implicadas", dijo Leavitt.

La Casa Blanca se pronuncia ante el cierre del estrecho de Ormuz

La secretaria declaró que Irán debe abrir el estrecho de Ormuz "de inmediato, con rapidez y seguridad", tras los informes que indicaban que la estratégica vía marítima permanecía cerrada a pesar del alto el fuego entre Washington y Teherán.

"Cualquier cierre del gobierno es completamente inaceptable", declaró a los periodistas la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

"Reitero la expectativa y la exigencia del presidente de que el estrecho de Ormuz se reabra de inmediato, con rapidez y seguridad", añadió.

Con información de AFP y Reuters.