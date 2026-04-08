Irán bloquea nuevamente el estrecho de Ormuz tras ataques en Líbano

El estrecho de Ormuz volvió a ser cerrado por Irán este miércoles, horas después de los ataques israelíes en territorio libanés, según informó la agencia semioficial Fars.

La medida interrumpe de nuevo el tránsito de buques petroleros en una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo, apenas un día después de que el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán permitiera el paso de dos embarcaciones.

La reapertura parcial del estrecho había generado expectativas de estabilidad y provocó una caída en los precios internacionales del crudo. Sin embargo, el nuevo bloqueo refuerza la fragilidad de la tregua y devuelve la incertidumbre a los mercados energéticos.

Ormuz concentra cerca de una quinta parte del comercio mundial de petróleo, por lo que cualquier interrupción tiene repercusiones inmediatas en la economía global.

El cierre se produce en paralelo a una serie de ataques atribuidos a Irán contra Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Bahréin, que afectaron instalaciones petroleras, plantas eléctricas y sistemas de desalinización. Además, un dron impactó el oleoducto este-oeste de Arabia Saudita, la alternativa habilitada por Riad para mantener sus exportaciones mientras el estrecho permanecía bloqueado.

Irán acusa a Israel no respetar la tregua

Las fuerzas armadas iraníes informaron este miércoles que derribaron un dron de fabricación israelí modelo Hermes 900 que sobrevolaba la localidad de Lar, en la provincia de Fars. El hecho fue confirmado por la televisión pública Irib, que citó un comunicado oficial de los Guardianes de la Revolución.

Según el reporte, el aparato fue interceptado y destruido por el moderno sistema de defensa aeroespacial iraní, lo que demuestra la capacidad de respuesta de Teherán frente a incursiones consideradas hostiles. El comunicado enfatizó que la entrada de cualquier aeronave vinculada a Estados Unidos o Israel en el espacio aéreo iraní, incluso sin realizar operaciones militares, constituye una violación del alto el fuego vigente.

La advertencia añade que tales acciones recibirán una respuesta firme, reflejando la postura de Irán de mantener una defensa activa en medio de un escenario regional marcado por tensiones y un frágil acuerdo de tregua.

Con información de Reuters.