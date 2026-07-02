Ataque con bomba deja cinco muertos en un café del centro de Damasco

Un ataque con bomba ocurrido en un café del centro de la capital siria dejó al menos cinco muertos y 16 heridos, informaron las autoridades.

Según la televisión estatal, la explosión fue provocada por un artefacto explosivo colocado dentro del establecimiento, ubicado en una concurrida zona cercana al Palacio de Justicia.

El estruendo se sintió en varias calles aledañas. Nour Khayyat, de 40 años, propietario de una tienda de baterías para paneles solares situada cerca del lugar, relató a la AFP que hacia las 15:00 horas locales escuchó una “fuerte explosión” y que “el escaparate tembló”. “La gente corrió hacia el café y llamó a las ambulancias”, añadió.

Un ataque con bomba en un café del centro de Damasco dejó cinco muertos y 16 heridos, cerca del Palacio de Justicia de la capital siria. AFP

Otro testigo, Mohamed al Zahabi, dueño de una óptica junto al establecimiento atacado, todavía temblaba al narrar lo ocurrido: “Sentí una fuerte onda de presión y todo el lugar se sacudió. Corrí hasta allí y vi personas tendidas en el suelo, con sangre por todas partes.” Según dijo, las escenas le recordaron los atentados que sufrió Damasco durante la guerra civil, que se prolongó por casi 14 años.

Antecedentes de violencia en la capital

Desde la llegada al poder, en diciembre de 2024, de las autoridades islamistas que derrocaron a Bashar al Asad, Damasco ha sido escenario de varios incidentes violentos.

El atentado más grave registrado en la ciudad ocurrió en junio de 2025, cuando un ataque suicida contra una iglesia dejó 25 muertos. Aquel ataque fue reivindicado por un grupo fundamentalista sunita, aunque las autoridades responsabilizaron al grupo yihadista Estado Islámico.