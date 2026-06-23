Trump anuncia inspecciones nucleares “infinitas” a Irán y apertura del estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Irán aceptó someterse a inspecciones nucleares del más alto nivel por un tiempo “infinito”, lo que calificó como una garantía de “honestidad nuclear”. A cambio, el mandatario republicano afirmó que permitirá que el estrecho de Ormuz permanezca abierto “sin más bloqueo naval”, aunque mantendrá buques en posiciones estratégicas por si fuera necesario restablecerlo.

En su red Truth Social, Trump escribió: “Irán ha aceptado plena y completamente someterse a inspecciones nucleares del más alto nivel durante un largo período (¡infinito!). Esto garantizará la ‘honestidad nuclear’. Si no hubieran aceptado esto, ¡no habría más negociaciones!”.

Según el presidente, estas y otras concesiones de Teherán han permitido que el tránsito marítimo en Ormuz se mantenga libre, lo que ya ha tenido impacto en los mercados energéticos.

El embajador iraní ante Naciones Unidas en Ginebra, Ali Bahreini, confirmó que el paso naval está “completamente abierto para embarcaciones comerciales” y que no se exige ningún pago para cruzarlo, al menos durante los 60 días establecidos en el acuerdo preliminar entre ambos países para extender el alto el fuego y negociar un pacto definitivo.

Trump destacó que el lunes se registró la salida de 19 millones de barriles de petróleo por Ormuz, una cifra “récord” que provocó una caída en los precios internacionales del crudo. El estrecho, por donde circula cerca del 20% del petróleo mundial, ha sido uno de los puntos más sensibles en el conflicto entre Washington y Teherán.

Activos descongelados y disputa sobre su uso

Respecto a la liberación de activos iraníes, Trump afirmó que los fondos se depositarán en una cuenta de garantía bloqueada bajo control estadounidense y se destinarán exclusivamente a la compra de alimentos y suministros médicos provenientes de Estados Unidos, como maíz, trigo y soja. Sin embargo, Bahreini rechazó esa versión y aseguró que será Irán quien decida cómo utilizar sus recursos descongelados en el extranjero, sin intervención de terceros.

“No habrá ninguna entidad u otra parte que tenga algo que decir sobre cómo se usan”, declaró el diplomático iraní, en respuesta a las afirmaciones de Trump de que los fondos serían fiscalizados por Estados Unidos y Qatar.

A pesar de estas diferencias, Trump aseguró que las negociaciones avanzan: “¡Las conversaciones van bien!”, escribió en su red social, en un intento por transmitir confianza en el proceso que busca consolidar un acuerdo de paz definitivo.