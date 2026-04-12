Trump amenaza a China con aranceles del 50% si da ayuda militar a Irán

La crisis en Oriente Medio ha escalado a un nuevo nivel tras las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien amenazó este domingo a China con imponer aranceles “asombrosos” del 50% si se confirma que Pekín brinda apoyo militar a Irán. La advertencia se produce en un contexto de alta tensión geopolítica, marcado por el fracaso de las negociaciones nucleares y el bloqueo del estratégico estrecho de Ormuz.

Si nos damos cuenta de que lo están haciendo, tendrán un arancel del 50%, que es una cifra asombrosa”, declaró Trump en una entrevista con Fox News, en un mensaje que combina presión económica y disuasión militar.

La amenaza de Washington se produce tras reportes de inteligencia citados por CNN que apuntan a un posible envío de sistemas de defensa antiaérea por parte de China a Irán. En concreto, se trataría de misiles portátiles tipo MANPAD, diseñados para derribar aeronaves a baja altitud, un elemento que podría alterar el equilibrio militar en la región.

Sin embargo, autoridades chinas han rechazado categóricamente estas acusaciones. Un portavoz de la embajada en Washington aseguró que “China no ha proporcionado jamás armamento a ninguna de las partes en conflicto”, calificando la información como falsa.

A pesar de ello, Trump elevó el tono y dejó claro que cualquier implicación militar tendrá consecuencias económicas inmediatas. La advertencia llega en un momento en el que el mandatario prepara un viaje a Pekín para reunirse con su homólogo, Xi Jinping, en un intento por mantener abiertos los canales diplomáticos pese a la creciente fricción.

Buques de carga en el golfo Pérsico, cerca del estrecho de Ormuz. Reuters

El estrecho de Ormuz, epicentro del conflicto

En paralelo, Trump ordenó el inicio de un bloqueo naval en el estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio energético global. La medida responde, según el mandatario, a la negativa de Irán de frenar su programa nuclear tras las conversaciones en Islamabad.

“Con efecto inmediato, la Armada de Estados Unidos iniciará el proceso de bloquear todos los buques que intenten entrar o salir del estrecho”, afirmó Trump en su red social.

El estrecho de Ormuz es una arteria estratégica por la que transitaba cerca del 20% del petróleo mundial antes del conflicto. Su cierre por parte de Teherán, en respuesta a los ataques estadounidenses e israelíes del pasado 28 de febrero, ha encendido las alarmas en los mercados internacionales.

El presidente estadounidense también anunció operaciones de desminado en la zona y advirtió que cualquier agresión será respondida con contundencia. “Cualquier iraní que nos dispare será enviado al infierno”, afirmó.

Endurecimiento de posiciones

Las tensiones actuales se producen tras el colapso de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, destinadas a consolidar un alto el fuego temporal. El vicepresidente JD Vance, quien encabezó la delegación estadounidense, abandonó Pakistán sin lograr avances.

Nos vamos con una propuesta muy simple, nuestra mejor oferta final. Veremos si Irán la acepta”, declaró.

Por parte iraní, el presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf, mantuvo una postura firme, lo que evidencia la profundidad de las diferencias, especialmente en torno al programa nuclear y el control del estrecho de Ormuz.

Escalada militar

El contexto militar añade gravedad a la crisis. El derribo reciente de un avión estadounidense F-15 en territorio iraní, presuntamente mediante un sistema portátil de defensa aérea, ha reforzado las preocupaciones sobre la posible transferencia de tecnología militar.

Estados Unidos ha respondido enviando buques de guerra al estrecho como parte de una operación para garantizar la reapertura de la ruta marítima. Según el Pentágono, estas acciones forman parte de una estrategia para asegurar la libre navegación en aguas internacionales.

Trump, además, insinuó la participación de otros países en el bloqueo, aunque no ofreció detalles, lo que sugiere una posible internacionalización del conflicto.

La amenaza de aranceles contra China refleja una estrategia más amplia de la administración Trump: utilizar la presión económica como instrumento de política exterior. El mandatario incluso sugirió que Pekín podría adquirir petróleo directamente de Estados Unidos o de países aliados como Venezuela, en lugar de recurrir a Irán.

Tenemos sobreproducción y probablemente se lo venderíamos incluso por menos dinero”, afirmó, subrayando el componente económico de la disputa.

Trump también defendió su política comercial previa hacia China, recordando los aranceles impuestos a productos como automóviles, y advirtió que sin estas medidas, economías como las europeas habrían sufrido mayores pérdidas frente a la competencia china.

Escenario de alta incertidumbre

La combinación de tensiones militares, disputas comerciales y desacuerdos nucleares sitúa al mundo ante un escenario de elevada incertidumbre. El estrecho de Ormuz, eje del comercio energético global, se ha convertido en el principal punto de fricción, mientras que la posible implicación de China añade una dimensión aún más compleja al conflicto.

A pesar del endurecimiento del discurso, Trump insistió en que mantiene una buena relación con Xi Jinping, lo que deja abierta una vía diplomática en medio de la crisis.

Sin embargo, la comunidad internacional observa con preocupación una escalada que podría afectar no solo a Oriente Medio, sino también al equilibrio económico mundial, en un momento en que los mercados energéticos y las cadenas de suministro ya enfrentan presiones significativas.

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