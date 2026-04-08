Trump afirma que no habrá enriquecimiento de uranio en Irán, tras alcanzar tregua

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseveró este miércoles por la mañana que no habrá enriquecimiento de uranio en la República Islámica, como parte de un nuevo entendimiento bilateral alcanzado tras el reciente alto al fuego entre Irán y EU. El mensaje fue difundido a través de su cuenta en Truth Social, en el que delineó una postura firme en materia nuclear, comercial y militar.

Estados Unidos trabajará estrechamente con Irán, país que hemos determinado ha atravesado lo que será un cambio de régimen muy productivo. No habrá enriquecimiento de uranio”, escribió el mandatario estadunidense en su cuenta de red social.

Donald Trump e Irán trabajarán de manera estrecha

En su declaración, Trump afirmó que Washington trabajará “estrechamente” con Teherán luego de lo que describió como un “cambio de régimen muy productivo”, luego de que el pasado 28 de febrero de 2026 Estados Unidos e Israel iniciaran una oleada de ataques en contra de la república islámica.

Sin ofrecer detalles concretos sobre la naturaleza de ese supuesto cambio, el mandatario subrayó que uno de los puntos centrales del acuerdo es la prohibición total del enriquecimiento de uranio, un tema históricamente sensible y eje de tensiones geopolíticas durante décadas.

Foto: Generada con IA.

Además, el presidente estadunidense indicó que ambas naciones colaborarán en la remoción de lo que denominó “polvo nuclear” profundamente enterrado, en referencia a materiales residuales vinculados a infraestructura estratégica. En este contexto, mencionó el uso de bombarderos B-2 y un sistema de vigilancia constante mediante tecnología satelital operada por la Fuerza Espacial, lo que sugiere un alto nivel de supervisión sobre territorio iraní tras los recientes acontecimientos.

Estados Unidos, en colaboración con Irán, excavará y retirará todo el “polvo” nuclear profundamente enterrado (bombarderos B-2). Actualmente, y desde la fecha del ataque, todo ha estado bajo una vigilancia satelital extremadamente precisa (¡Fuerza Espacial!). Nada ha sido alterado desde entonces. Estamos, y seguiremos, dialogando con Irán sobre aranceles y el levantamiento de sanciones. Muchos de los 15 puntos ya han sido acordados. Gracias por su atención a este asunto”.

En el plano económico, el mandatario adelantó que su gobierno ya se encuentra en conversaciones con Irán para negociar el alivio de sanciones arancelariaas y la implementación de nuevos esquemas. Según Trump, varios de los 15 puntos contemplados en el acuerdo bilateral ya han sido aceptados, lo que podría abrir la puerta a una reconfiguración significativa en las relaciones comerciales entre ambos países.

Trump amenaza con aranceles a cualquier nación que le facilite armamento a Irán

Sin embargo, uno de los elementos más contundentes del mensaje de Trump fue la advertencia dirigida a terceros países. Trump aseguró que cualquier nación que suministre armamento militar a Irán será sancionada de inmediato con un arancel del 50% sobre todos los productos que exporte a Estados Unidos. La medida, que entraría en vigor sin excepciones, apunta a ejercer presión internacional para aislar militarmente a Teherán y limitar su capacidad de rearme.

Este enfoque marca una combinación de diplomacia coercitiva y apertura económica selectiva, en la que Washington ofrece incentivos como el levantamiento de sanciones, pero al mismo tiempo impone severas restricciones a actores externos.

El anuncio llega apenas un día después de que ambas naciones acordaran un alto el fuego temporal, lo que sugiere un intento por desescalar el conflicto tras semanas de tensión que afectaron rutas energéticas clave, cómo el estrecho de Ormuz y elevaron la preocupación global. En este sentido, la insistencia en eliminar el enriquecimiento de uranio responde no solo a intereses de seguridad nacional, sino también a la necesidad de estabilizar los mercados internacionales.

Con este movimiento, Trump parece redefinir su discurso hacia Irán, pasando de la confrontación directa a una narrativa de control estratégico y cooperación condicionada, en un momento en que el equilibrio geopolítico global atraviesa una etapa de alta volatilidad.

*mcam