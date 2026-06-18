Superpetroleros sauditas cruzan Ormuz tras pacto de paz entre Estados Unidos e Irán

Tres superpetroleros con bandera saudita con 6 millones de barriles de crudo atravesaron el estrecho de Ormuz el jueves, horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un acuerdo con Irán para poner fin a la guerra, que ha perturbado el suministro energético mundial.

Sin embargo, en el Líbano, donde más de un millón de personas han sido desplazadas por los combates, las fuerzas israelíes lanzaron nuevos ataques aéreos el jueves por la mañana, lo que plantea dudas sobre hasta dónde llegará Trump para obligar a sus aliados a detener una ofensiva que se comprometió a poner fin.

Trump firmó el miércoles el "memorándum de entendimiento" para poner fin a la guerra, al igual que el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, lo que lo hizo entrar en vigor dos días antes de lo previsto. El acuerdo exige la apertura inmediata del estrecho de Ormuz y el levantamiento del bloqueo estadounidense de los puertos iraníes.

Si bien los transportistas marítimos dicen que tomará tiempo que el tránsito por el estrecho alcance los niveles previos a la guerra —ya que aún es necesario garantizar un acceso seguro y retirar las minas—, se observaron señales inmediatas del impacto.

Los buques que antes podrían haber ocultado sus posiciones apagando sus transpondedores ahora transmitían su ubicación, preparados para atravesar el estrecho.

Los precios de referencia de los futuros del crudo Brent LCOc1 caían otro 2%, a menos de 78 dólares el barril, el mínimo desde que comenzaron los enfrentamientos.

El memorándum entre Estados Unidos e Irán pone en marcha un plazo de 60 días de negociaciones para alcanzar un acuerdo definitivo que ponga fin a la guerra, que Trump inició en febrero junto con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Exigen fin de la invasión israelí a Líbano

Sin embargo, Israel, que lanzó una invasión en marzo y desde entonces se ha apoderado de una amplia franja del sur del Líbano en su persecución de los militantes de Hezbolá que abrieron fuego a través de la frontera en apoyo de Irán, quedó excluido de las negociaciones.

Irán siempre ha dicho que cualquier acuerdo de paz debe abarcar también al Líbano. En lo que parece una importante concesión a Irán, el memorándum firmado por Trump exige explícitamente el "fin definitivo" de la guerra en el Líbano y que se garanticen su "integridad territorial y soberanía".

Dado que el Líbano es uno de los temas más delicados de los esfuerzos de paz, Trump se ha mostrado abiertamente crítico en los últimos días con las operaciones de su aliado en la zona, acusando a Israel de destruir innecesariamente edificios enteros para alcanzar a los combatientes de Hezbolá.

Israel ha afirmado que no tiene intención de retirarse del Líbano, independientemente de lo que negocie Trump. El jueves publicó un nuevo mapa en el que se muestra una zona sur ampliada ocupada por sus tropas, que describe como una zona de amortiguación.

Dos responsables israelíes, entre ellos un alto cargo cercano a Netanyahu, dijeron a Reuters que Israel estaba manteniendo negociaciones con Estados Unidos para mantener las tropas israelíes en el Líbano.

El alto cargo calificó esas conversaciones con Washington de "difíciles" y dijo que Israel no cedería. El otro funcionario señaló que el resultado dependería de si Trump "decide forzar la situación" amenazando con repercusiones para Israel.

Aunque los combates en el Líbano se atenuaron a principios de esta semana, cuando Trump anunció por primera vez que se había alcanzado el acuerdo, han vuelto a recrudecerse en los últimos días y continuaron el jueves por la mañana tras la firma de Trump.

La agencia estatal de noticias libanesa NNA informó de que tres personas murieron el jueves en ataques aéreos israelíes contra las localidades de Kfartebnit y Zebdine, en el sur del Líbano. Periodistas de Reuters oyeron un dron israelí volando a baja altura sobre Beirut y sus suburbios del sur.

Irán y los estadounidenses han terminado. Muy bien. En el Líbano aún no ha terminado", dijo Mohammed Doghman, un hombre desplazado desde la ciudad meridional de Nabatiye a Beirut, que el jueves estaba sentado frente a su tienda de campaña, entrecerrando los ojos con fuerza para leer las noticias en su teléfono.

"Deberían darnos una respuesta definitiva: ¿ha terminado la guerra para siempre o volveremos a ella de nuevo?".