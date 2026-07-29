Sujeto asesinó a su esposa y seis hijos en EU; presumían en redes sociales ser una familia perfecta

Kristopher Karolkiewicz, de 47 años, asesinó a su esposa Mandy y a sus seis hijos antes de incendiar la vivienda y quitarse la vida en la comunidad de Grand Haven Township, en la costa este del lago Michigan. Las autopsias realizadas confirmaron que las ocho muertes fueron producto de disparos de arma de fuego.

Vecinos alertaron a las autoridades por olor a humo en un domicilio ubicado en Riverside Trail. Los bomberos acudieron, pero no hallaron fuego activo. Horas después, una segunda llamada los devolvió al lugar, donde encontraron humo blanco y, al ingresar, los cuerpos distribuidos en distintas habitaciones.

El capitán Jacob Sparks, portavoz de la Oficina del Sheriff del Condado de Ottawa, describió la escena como “compleja” y confirmó que el arma utilizada era una pistola registrada a nombre de Karolkiewicz. La evidencia forense descartó la participación de otra persona.

Mandy, nacida en Detroit, trabajaba como maestra y había sido reconocida por su distrito escolar en enero de 2026 por su empatía y dedicación hacia los estudiantes. En redes sociales, especialmente en TikTok, compartía aspectos de su vida familiar.

Apenas días antes de la tragedia, viajó a China con sus hijas adoptadas, mellizas de 11 años de origen chino, en un viaje que describió como un reencuentro con sus raíces. Regresaron el 18 de julio; seis días después, la familia estaba muerta.

Los seis niños asesinados, cuatro varones de 15, 12, 11 y 5 años, y las mellizas adoptadas, fueron hallados en sus dormitorios. Los animales de la familia también murieron en el incendio. La investigación reveló que no existían antecedentes penales ni llamadas previas de la policía al domicilio.

The Detroit News verificó publicaciones de Mandy en Reddit bajo el usuario MandyK1179, donde relataba episodios de infidelidad de su esposo y la dificultad de sostener la relación. En uno de los textos escribió:

Tenemos seis hijos, así que la idea de irme es increíblemente aterradora. Me seguía repitiendo: ‘Quiero a mis hijos más de lo que odio a mi marido en este momento’”

Kristopher se desempeñaba como vicepresidente nacional de ventas y marketing de la American Heart Association (AHA) desde 2023, trabajando de forma remota desde su casa. Sin embargo, su relación laboral terminó en julio de 2026, semanas antes de la masacre. La organización no reveló las causas, aunque colegas habían cuestionado sus credenciales y antecedentes profesionales.

Los investigadores analizan documentos y dispositivos electrónicos incautados en la escena. El caso se suma a la lista de asesinatos masivos en Estados Unidos, siendo al menos el decimotercero registrado en 2026, según el Gun Violence Archive.