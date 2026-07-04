Sube a casi 3 mil el número de muertos por terremotos en Venezuela

Con información de AFP

La tragedia en Venezuela no da tregua, cada momento es crucial para hallar a más personas con vida tras los potentes terremotos del pasado 24 de junio, sin embargo, también conforme pasan los minutos nuevas víctimas se suman a la terrible cifra roja, el más reciente balance señala que ya suman 2 mil 954 personas sin vida.

Los rescatistas trabajan a marchas forzadas, pero su lucha más fuerte ahora es contra el tiempo ya que las personas atrapadas llevan 10 días bajo los escombros, sin agua y sin alimento, además es posible que tengas heridas expuestas o lesiones que les hagan perder sangre y fuerzas para esperar la ayuda.

Además de la triste cifra de fallecidos, 16 mil 592 personas resultaron heridas, de acuerdo con el último balance difundido el sábado por el gobierno.

Más de 16 mil personas perdieron sus viviendas y 856 edificios quedaron afectados, según los datos del ministerio de Comunicaciones, tras el doble sismo de magnitud 7.2 y 7.5 que devastó mayoritariamente al estado La Guaira, en el norte del país.