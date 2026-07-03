Rusia afirma haber tomado Kostiantynivka, un bastión clave de Ucrania

Rusia afirmó el viernes que había capturado la ciudad ucraniana oriental de Kostyantynivka, un punto clave en la carretera que conduce a las últimas grandes ciudades del Donbás, bajo control de Kiev.

"Kostyantynivka ha sido completamente tomada. La ciudad está ahora totalmente bajo nuestro control", dijo a periodistas el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, anunciando que el presidente Vladimir Putin había hablado con los mandos militares al respecto.

La batalla por esta ciudad, que contaba con unos 78 mil habitantes antes de la guerra, se libra desde finales de 2025, cuando los soldados rusos comenzaron a infiltrarse en la ciudad. Actualmente constituye el principal esfuerzo ruso en un frente de más de 1000 kilómetros de longitud.

Kostyantynivka es uno de los últimos bastiones en el camino hacia las grandes ciudades de Kramatorsk y Sloviansk, bajo control ucraniano, cuya toma es el objetivo final del Kremlin en el Donbás.

Según Peskov, Putin visitó un puesto de mando del ejército ruso, donde escuchó el informe de su Estado Mayor y agradeció a los soldados rusos.

El portavoz agregó que las fuerzas rusas también controlan ahora la totalidad de la región de Lugansk, en el este de Ucrania, una de las dos regiones que conforman el Donbás, objetivo de Moscú.

Jornada de combates

Al menos diez personas murieron en ataques ucranianos contra Rusia y territorios ocupados por Moscú, según informaron las autoridades locales, mientras que Ucrania reportó cinco fallecidos en ataques rusos.

El fuego cruzado se produjo al día siguiente del mayor ataque con drones y misiles contra la capital ucraniana desde el inicio de la ofensiva rusa, que dejó al menos 30 muertos y más de 90 heridos, según el balance de los servicios de rescate ucranianos.

Este viernes, un ataque ucraniano contra un mercado de la localidad de Tokmak, en la parte de la región de Zaporiyia ocupada por Rusia, mató a cinco personas, según el gobernador designado por el Kremlin.

Es un ataque contra la vida civil, contra personas que habían ido a comprar alimentos", declaró Yevgueni Balitski en Telegram.

Previamente, había informado de que tres personas habían muerto en ataques separados en la región.

Otras dos personas fallecieron en ataques contra las regiones rusas de Bélgorod y Briansk, ambas fronterizas con Ucrania, según las autoridades.

Kiev, por su parte, reportó un ataque contra la región nororiental de Sumi que incendió una casa y mató a cuatro personas, entre ellas una niña pequeña.

"Desafortunadamente, murieron dos mujeres, un hombre mayor y una niña que no había cumplido dos años. El ataque ruso se llevó su vida junto con la de su madre", declaró en Telegram el jefe de la administración militar regional de Sumy, Oleg Grygorov.

Tres personas más resultaron heridas en el ataque.