Rescatan a joven tras 36 horas bajo los escombros en Colombia; aseguran fue “un milagro” | VIDEO

Después de un operativo que se prolongó por 36 horas, equipos de emergencia lograron salvar a Daniela Largo Sánchez, de 32 años, quien permanecía atrapada bajo los escombros en el centro de Pereira tras el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió Colombia el 10 de agosto.

El rescate, grabado en video, mostró la coordinación entre los Bomberos de Bogotá, el grupo PONALSAR y los cuerpos de bomberos locales. En las imágenes se observa a los rescatistas excavando para liberar a la mujer, quien tenía cuatro placas de concreto encima. Antes de sacarla, se escucha a los bomberos pedirle que cierre los ojos.

Cuando finalmente fue extraída con vida, los rescatistas celebraron junto a quienes observaban la operación. Daniela fue trasladada en camilla a una ambulancia y recibió atención médica inmediata.

El presidente Abelardo de la Espriella se pronunció tras el rescate y expresó su apoyo a los equipos de emergencia: “Confiamos en nuestros rescatistas y en los caninos que trabajan sin descanso, día y noche, para encontrar a nuestros hermanos desaparecidos”.

El mandatario destacó que el operativo se extendió por siete horas y calificó el hallazgo como una noticia que brinda esperanza.

Hace pocos minutos, en Pereira, Daniela Andrea Largo Sánchez, de 30 años, fue encontrada con vida después de siete horas de búsqueda. Una noticia que nos llena de esperanza y nos impulsa a seguir creyendo”.

De la Espriella añadió: “Confiamos en Dios y en la incansable labor de nuestros equipos de rescate para que más colombianos sean encontrados con vida y puedan regresar a los brazos de sus familias”.

Tras el rescate, se confirmó que Daniela permanece bajo cuidados intensivos en el Hospital San Jorge de Pereira. Según su padre, Julio César Largo, la joven fue ingresada en la UCI luego de que el personal médico aplicara maniobras de reanimación durante aproximadamente 20 minutos para estabilizarla.

Mientras la familia de Daniela celebra su supervivencia, se conoció que Violeta Guerrero, de 7 años, y su abuela Amparo Jaramillo, de 71, fallecieron tras permanecer desaparecidas en el Conjunto Residencial Guadalupe, en el barrio Cuarto de la Legua de Cali, una de las zonas más afectadas por el terremoto.