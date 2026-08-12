EU desmantela red de fraude matrimonial; realizaron más de mil uniones para obtener residencia legal

El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una acusación contra 11 personas por conspirar, durante más de una década, para organizar más de mil matrimonios fraudulentos con el fin de obtener estatus migratorio para extranjeros, principalmente ciudadanos de la República Popular China. Según la investigación, algunos pagaron hasta 100.000 dólares por cada matrimonio simulado.

“Este Departamento de Justicia está erradicando el fraude en todas partes, incluso en nuestro sistema de inmigración”, declaró el Fiscal General Todd Blanche.

Las personas arrestadas hoy presuntamente orquestaron elaborados planes para obtener ilegalmente la ciudadanía para ciudadanos extranjeros mediante matrimonios fraudulentos. Este tipo de planes constituyen una afrenta deliberada a los Estados Unidos y a nuestras leyes, y no serán tolerados bajo la administración Trump”

El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a 11 personas de fraude matrimonial, tras descubrir una red que organizó más de 1000 matrimonios simulados para obtener residencia legal. Especial

El fiscal federal Jamie McDonald, del Distrito Sur de Nueva York, señaló: “Las detenciones de hoy han desmantelado un componente central de una de las mayores redes de fraude matrimonial jamás imputadas en la historia de Estados Unidos”.

De acuerdo con la acusación, la red operaba en Nueva York y otros estados, además de países como China. Los acusados reclutaban ciudadanos estadounidenses dispuestos a participar en matrimonios simulados, organizaban ceremonias falsas y fabricaban pruebas para aparentar legitimidad, como cuentas bancarias conjuntas, pólizas de seguro y declaraciones de impuestos.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a 11 personas de fraude matrimonial, tras descubrir una red que organizó más de 1000 matrimonios simulados para obtener residencia legal. Especial

John Condon, director ejecutivo asociado interino de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), agregó: “Este plan convirtió el fraude matrimonial en un modelo de negocio internacional que organizaba innumerables matrimonios falsos y provocaba la presentación de cientos de solicitudes fraudulentas de la Tarjeta Verde”.

Entre los detenidos figuran Amy Cheng, de 72 años, de Brooklyn; Xiao Mei Chan, de 64, de Queens; Christine Lu, de 52, de Queens; Jing Yan Ye, de 43, de Staten Island; Xiao Yan Chen, de 48, de Brooklyn; Gang Zheng, de 61, de Queens; Anthony Cheng, de 47, de Staten Island; Michelle Dueñas, de 35, de Staten Island; Ángela Dueñas, de 26, de Staten Island; Sigrid Cetino, de 32, de Peekskill; y Erika Johnson, de 43, de Ossining.

Los acusados enfrentan los cargos de conspiración para cometer fraude matrimonial y fraude migratorio, con una pena máxima de cinco años de prisión; y conspiración para fomentar la residencia ilegal de extranjeros en Estados Unidos, con una pena máxima de diez años.