Estados Unidos crea grupo para combatir el turismo de nacimiento; ha revocado más de 600 visas

El gobierno de Estados Unidos anunció a través de un comunicado la creación de un Grupo de Trabajo para la Prevención del Turismo de Nacimiento, con el objetivo de detectar y combatir a extranjeros que utilizan visas de manera irregular para dar a luz en territorio estadounidense.

De acuerdo con el Departamento de Estado, el grupo revisará las actividades de titulares de visas en todo el mundo, analizará historiales de viaje y coordinará información con el Departamento de Seguridad Nacional para identificar posibles casos de turismo de nacimiento.

La dependencia informó que la fuerza especial ya ha revocado más de 600 visas de extranjeros en distintos países como parte de estas acciones. También advirtió que quienes oculten deliberadamente el verdadero propósito de su viaje podrían enfrentar la cancelación de su visa y restricciones para ingresar nuevamente a Estados Unidos.

El Departamento de Estado señaló que existen empresas y facilitadores que ofrecen paquetes para dar a luz en Estados Unidos, asesoría para obtener visas y arreglos hospitalarios. El nuevo grupo de trabajo también actuará contra estas redes que lucran con el fenómeno.

A través de su cuenta de X, el secretario del Departamento de Estado, Marco Rubió, afirmó que la ciudadanía estadounidense no está a la venta.

Redes elaboradas de turismo de nacimiento están obteniendo ganancias de la explotación de las leyes de Estados Unidos: entrenando a extranjeros para defraudar el sistema de visas, organizando viajes y alojamiento, e incluso falsificando documentos”

Rubió añadió que el grupo de trabajo “utilizará todas las herramientas disponibles para desmantelar redes de turismo de nacimiento y defender la integridad de la ciudadanía estadounidense”.