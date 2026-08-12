Mexicano es detenido en Japón con 200 ‘dragoncitos’ ocultos en calcetines; valían más de $10 mil cada uno

Un mexicano fue detenido en el aeropuerto de Haneda, en Tokio, Japón, luego de que autoridades aduanales descubrieran que intentaba introducir ilegalmente al país 200 ejemplares de dragoncitos, reptiles del género Abronia que presuntamente había adquirido en México para comercializarlos en el mercado asiático.

El detenido fue identificado como Daniel Isaac Velasco Baltazar, de 23 años, quien viajó desde Corea del Sur hacia Japón con los reptiles escondidos dentro de su equipaje. Durante una revisión de rutina, inspectores de la Aduana de Tokio encontraron a los animales distribuidos y apretados dentro de 22 pares de calcetines. Uno de los ejemplares murió debido a las condiciones de hacinamiento y la falta de aire.

¿Cuántos animales pretendía traficar el mexicano?

De acuerdo con la información proporcionada por autoridades y medios locales, el cargamento estaba compuesto por 200 reptiles, correspondientes a distintas especies de dragoncitos del género Abronia.

El hombre habría adquirido los animales en México, posteriormente viajó en avión a Corea del Sur y desde ese país intentó ingresar con ellos a Japón, donde tenía previsto comercializarlos durante un evento especializado en reptiles.

Los ejemplares fueron encontrados ocultos en la maleta del sospechoso. En total, los 200 reptiles estaban hacinados dentro de 22 pares de calcetines, una forma de transporte que, según las autoridades, puso en riesgo la vida de los animales.

Uno de los reptiles murió durante el traslado debido a las condiciones en las que fue transportado. El objetivo del detenido era obtener importantes ganancias con la comercialización de los reptiles en Japón.

Según su declaración, los ejemplares habían sido adquiridos en México por cantidades de entre 59.65 y 80.10 pesos mexicanos cada uno, pero su valor de venta en Japón podía alcanzar aproximadamente 10 mil 685.95 pesos mexicanos por ejemplar.

De concretarse la venta de los 200 animales, el valor comercial potencial del cargamento habría rondado los 2.1 millones de pesos mexicanos, tomando como referencia el precio señalado por las autoridades.

Los ejemplares habían sido adquiridos en México por cantidades de entre 59.65 y 80.10 pesos cada uno, pero su valor de venta en Japón podría alcanzar los 10 mil 685.95 pesos. Especial

¿Por qué son tan codiciados?

Los reptiles pertenecen al género Abronia, conocidos popularmente como “dragoncitos”. Son especies asociadas con regiones montañosas y bosques de niebla de México y Centroamérica.

Su singular apariencia los ha convertido en ejemplares codiciados dentro del mercado de mascotas exóticas. Varias especies enfrentan amenazas por la pérdida de su hábitat y el tráfico ilegal de fauna silvestre.

Además, estas especies cuentan con protección internacional mediante su inclusión en el Apéndice II de la Convención CITES, que regula el comercio internacional de determinadas especies de fauna y flora silvestres.

El caso ocurre además pocos días después de que, el 4 de agosto, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) asegurara en México 13 ejemplares que presuntamente serían enviados hacia Hong Kong.

El detenido habría reconocido que pretendía comercializar los reptiles durante un evento especializado y obtener ganancias con su venta. Especial

¿Dónde fue detenido y qué sanción podría enfrentar?

La detención ocurrió en el aeropuerto internacional de Haneda, en Tokio, cuando los inspectores de la Aduana de Tokio revisaron el equipaje del joven y descubrieron el cargamento.

Posteriormente, el caso quedó en manos del Departamento de la Policía Metropolitana de Tokio. El detenido habría reconocido que pretendía comercializar los reptiles durante un evento especializado y obtener ganancias con su venta.

El mexicano podría enfrentar hasta cinco años de prisión y una multa de hasta 10 millones de yenes, cantidad que equivale a más de un millón de pesos mexicanos, por presuntas violaciones a las leyes japonesas relacionadas con la importación y el tráfico ilegal de fauna silvestre.