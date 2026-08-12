Presidente de Colombia anuncia "emergencia económica" para afrontar terremoto

El presidente ultraderechista Abelardo de la Espriella anunció que declarará la emergencia económica en Colombia para afrontar el terremoto que deja miles de víctimas, una medida que lo faculta a decretar impuestos y modificar el presupuesto sin pasar por el Congreso colombiano.

"El gobierno determinó hacer uso de la emergencia económica", señaló el mandatario, quien asumió el cargo el 7 de agosto con la consigna de no crear más tributos, pese a haber encontrado, según él, un Estado desfinanciado.

¿Qué es la emergencia económica?

De acuerdo con la medida anunciada, el mandatario colombiano obtiene una especie de "cheque en blanco" para modificar los montos designados en el presupuesto hacia los rubros que considere necesarios, sin necesidad de pedir la aprobación del Congreso: puede simplemente anunciar los cambios y llevarlos a cabo.

Además, si lo considera necesario para conseguir recursos con los que atender la emergencia, puede decretar nuevos impuestos, que deberán cubrir todos los colombianos y los ciudadanos extranjeros residentes en el país con obligaciones fiscales. Estos impuestos tampoco requieren pasar por el Congreso.

Según la Constitución Política de Colombia, esta es justamente la finalidad práctica de la medida: crear nuevos impuestos sin necesidad de que sean aprobados por el Congreso de la República. La emergencia económica podrá estar vigente por un período máximo de 90 días.

De la Espriella también anunció ante la prensa la creación de un fondo para atender a las víctimas del sismo, con "aportes nacionales e internacionales" destinados a la reconstrucción de hospitales, centros educativos, inmuebles y vías, así como de los cinco aeropuertos que resultaron afectados por el terremoto.

El mandatario reiteró que habrá subsidios de arrendamiento y para el pago de servicios públicos dirigidos a los afectados.

El tamaño de la tragedia

El balance hasta el momento es de 265 fallecidos, 496 personas desaparecidas y 25 mil 872 familias afectadas. Las zonas más golpeadas por el sismo, de magnitud 7.4, son Chocó, Risaralda, Caldas, Quindío y Valle del Cauca.

"Esta crisis nos agarra en un momento difícil, en medio de una crisis fiscal, la más compleja en la historia republicana de nuestro país. Tenemos el más alto nivel de endeudamiento, una estrechez total en recursos de tesorería y un presupuesto público desfinanciado", declaró el mandatario.

El grueso de las medidas de la emergencia solo se conocerá cuando el gobierno publique el decreto correspondiente.