Perciben en EU que su gobierno es muy corrupto; encuesta de Gallup

SAN DIEGO.– Prácticamente nueve de cada diez estadunidenses adultos perciben corrupción gubernamental generalizada, de acuerdo con una encuesta de Gallup.

“La percepción sobre la corrupción gubernamental en Estados Unidos están en su nivel más alto en 20 años, con el 89 por ciento”, informó la consultora.

Comparten esa idea 91% de los consultados que se identificaron como demócratas, 90% de quienes se consideran independientes e incluso 83% de los republicanos. Es un tema que ha unido electores a menos de dos meses de las elecciones intermedias en las que se renueva el Congreso y parcialmente el Senado.

“En un país donde muchos están polarizados en una amplia gama de cuestiones, este es un caso en el que el bipartidismo refleja tanto una alarma compartida como un consenso compartido”, advirtió.

Aunque Gallup aclaró que “las percepciones de los demócratas parecen estar estrechamente vinculadas a qué partido controla la administración, mientras que para los republicanos es una visión más subyacente de la corrupción gubernamental, que depende menos del partido en el poder”.

En otras palabras, mientras que para los demócratas se trata de corrupción porque el gobierno está en manos republicanas, para los republicanos la corrupción gubernamental es más bien un problema añejo.