Nepal: entre rescates a contrarreloj y duelo; a 13 días de la tragedia

KATMANDÚ.– Nepal guardó una jornada de duelo nacional en memoria de las víctimas del deslave del 26 de agosto, mientras crece la impaciencia de las familias de los desaparecidos.

La catástrofe, que se produjo en la frontera entre Nepal y China, dejó al menos mil 399 muertos y más de cinco mil 500 desaparecidos, incluidos 800 extranjeros, de acuerdo con balances oficiales recientes.

En la capital Katmandú, las banderas ondearon a media asta y cientos de personas participaron en vigilias con velas al cumplirse el decimotercer día de luto, de acuerdo con la tradición hindú.

A las cifras publicadas por el gobierno nepalí se suman al menos 43 muertos y 550 desaparecidos en territorio chino. Reuters

Esperanza

· El hallazgo con vida de tres trabajadores de proyectos hidroeléctricos en los últimos días, dos nepalíes y un chino, reavivó las esperanzas de encontrar a más personas con vida.

Entre los desaparecidos figuran cientos de trabajadores de proyectos hidroeléctricos. El hallazgo con vida de tres de ellos en los últimos días, reavivó las esperanzas de encontrar a más personas con vida. Además, los socorristas lograron extraer con vida este fin de semana a una sexagenaria atrapada entre los escombros de su casa.

Los equipos de rescate peinan los túneles en busca de más supervivientes “con la misma intensidad que el primero”, aseguró el ejército. “Centramos nuestros esfuerzos en tres niveles: en la superficie, desde el aire y en los túneles”, precisó un portavoz. Pero varias familias de los desaparecidos pierden la paciencia. Decenas de familiares de los trabajadores de la represa de Trishuli-3 se reunieron en Katmandú para expresar su frustración.

El presidente nepalí, Ram Chandra Paudel, visitó campamentos de desplazados y prometió que las búsquedas seguirán adelante. Provocado por el desprendimiento de un glaciar y de parte de una montaña, el alud arrasó carreteras, puentes e infraestructuras.

Según las autoridades, se han recuperado mil,356 cuerpos en Nepal y cuatro mil 994 personas siguen desaparecidas. Del lado chino, el balance asciende a 43 muertos y 519 desaparecidos.