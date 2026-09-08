Israel aboga por Malvinas argentinas; exhorto de ministro

LONDRES.– El ministro de Seguridad Interior israelí y líder del partido ultraderechista Hogar Judío, Itamar Ben Gvir, defendió que Israel reconozca las islas Malvinas como territorio argentino ocupado por Reino Unidos.

“Es el momento de que el Estado de Israel reconozca públicamente que las islas Malvinas son territorio argentino ocupado que los británicos robaron violentamente al pueblo argentino”, dijo en redes.

El ministro acusó que “los británicos no se conforman con ocupar este territorio, sino que también realizan prospecciones petroleras y roban el dinero del pueblo argentino”.

Por ello instó al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a “reconocer la soberanía de Argentina sobre las islas Malvinas e imponer sanciones a Reino Unido mientras continúe la ocupación”.

Ben Gvir se suma al ministro de Finanzas israelí y líder del partido ultraderechista Sionismo Religioso, Bezalel Smotrich, quien pide la expulsión del embajador británico en Israel, David Quarrey.

“¡Expulsemos esta noche al embajador británico! No vamos a ser el felpudo de un gobierno antisemita”, compartió Smotrich en redes sociales, subrayando que “el mandato británico sobre la Tierra de Israel ha terminado”.

Los medios británicos han adelantado que el ministro de Asuntos Exteriores británico, Ed Miliband, anunciará este martes ante el Parlamento un “reinicio” de las relaciones con Israel y una postura más cercana a la causa palestina, con apoyo a la solución de los dos estados y el respeto al derecho internacional.