Llevan al cine el terror del ICE y sus abusos; presentan en Venecia el documental They’ re Here

VENECIA.– Laura Poitras, cineasta ganadora de un Oscar, espera que un nuevo documental sobre las redadas de inmigración en Estados Unidos ayude a “desnaturalizar” la violencia generada por la campaña de deportaciones masivas del presidente Donald Trump.

Estrenado en el Festival de Cine de Venecia, el documental de 25 minutos They’re Here (Llegaron), codirigido por Rachel Lauren Mueller, sigue a un grupo de voluntarios de Mineápolis mientras vigilan los movimientos de los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), que llevaron a cabo operaciones de deportación a principios de este año.

La realidad es una pesadilla. Todo el país está bajo ataque y los inmigrantes viven atemorizados en todo Estados Unidos en estos momentos”, dijo Poitras.

Trump lanzó su campaña de deportaciones en enero de 2025. Defiende las tácticas del ICE y ha argumentado que las personas que entraron ilegalmente a Estados Unidos deben ser enviadas de vuelta a sus países.

La redada de Mineápolis provocó semanas de manifestaciones y enfrentamientos con agentes del ICE, en los que los funcionarios de inmigración mataron a tiros a dos estadunidenses.

En los medios de comunicación dominantes, este tipo de violencia se está normalizando. Creemos firmemente en el poder del cine para desnaturalizar esta violencia y mostrar lo que está sucediendo”, dijo Poitras.

Poitras, cuyo largometraje documental All the Beauty and the Bloodshed ganó el León de Oro, el máximo galardón de Venecia, en 2022, explicó que ella y Mueller decidieron realizar una película mucho más breve porque consideraban urgente mostrar lo que ocurría.

Rodada en gran parte desde la perspectiva de los residentes locales que siguen los movimientos de los equipos del ICE, They’re Here alterna entre las redes de voluntarios que avisan de los desplazamientos y la historia de un mexicano que se esconde con ayuda de su hijo.

Resultado

La redada de Mineápolis fue uno de los puntos más conflictivos de la campaña de deportaciones más amplia; el gobierno acabó reduciendo la operación.

El documental muestra a los vecinos trazando las rutas de los autos camuflados del ICE, a agentes enmascarados enfrentándose a manifestantes en calles cubiertas de nieve y a detenidos esposados subiendo a vuelos de deportación.

Mueller dijo que los realizadores querían documentar tanto el alcance de la redada contra los migrantes como la respuesta de la comunidad.

“La resistencia se centró, sobre todo, en la documentación, precisamente porque se trataba de garantizar la seguridad de las personas más que de luchar contra el ICE”, dijo. “Son nuestros vecinos y no queremos que nos los arrebaten”.