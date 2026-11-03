Papa León XIV visitará la Basílica de Guadalupe en México, confirma el Vaticano

El papa León XIV visitará la Basílica de Guadalupe en México, confirmó este martes María Montserrat Alvarado, la nueva prefecta del Dicasterio para la Comunicación del Vaticano, quien señaló que el pontífice tiene previsto acudir al santuario dedicado a la Virgen de Guadalupe.

“El Santo Padre sí va a ir a ver a Nuestra Señora de Guadalupe”, declaró la funcionaria mexicana durante la presentación del programa de la próxima gira del líder católico por Sudamérica, que contempla visitas a Uruguay, Argentina y Perú.

Sin embargo, al ser cuestionada sobre una fecha estimada para el recorrido por México, Montserrat Alvarado evitó precisar cuándo podría realizarse y señaló que el anuncio se dará a conocer cuando llegue el momento. De acuerdo con las previsiones actuales, la visita no ocurriría durante este año.

La confirmación se produce después de que León XIV expresara su interés por conocer la Basílica de Guadalupe, uno de los principales santuarios católicos del continente. Además, la presidenta Claudia Sheinbaum ya extendió una invitación oficial al pontífice para que visite México.

León XIV podría visitar México durante un viaje a Estados Unidos

Una de las posibilidades para concretar el recorrido por territorio mexicano sería aprovechar una eventual visita del papa a Estados Unidos.

El arzobispo Paul Richard Gallagher ha señalado que León XIV tiene contemplado viajar a ese país, del que cuenta con nacionalidad, al igual que Perú. En ese contexto, el pontífice podría realizar una escala en México para visitar la Basílica de Guadalupe.

Hasta ahora, el Vaticano no ha informado si ambos desplazamientos formarían parte de una misma gira ni ha establecido una fecha para la posible visita al santuario mexicano.

Vaticano confirma gira de León XIV por Sudamérica

Mientras se define el viaje a México, el Vaticano confirmó la gira de León XIV por Uruguay, Argentina y Perú, programada del 6 al 17 de noviembre de este año.

El recorrido había generado dudas debido a la intervención quirúrgica a la que se sometió el pontífice, durante la cual le extirparon una parte del pulmón tras detectarle un adenocarcinoma. Esta situación puso en duda la realización del viaje, aunque finalmente se confirmó su participación en la gira.

La visita a Sudamérica será, por tanto, uno de los próximos desplazamientos internacionales del papa, mientras permanece pendiente la fecha en la que podría cumplir su intención de acudir a la Basílica de Guadalupe en México.