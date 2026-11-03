Servicio de inteligencia de Argentina recluta nuevos espías al estilo 'Tío Sam'

El servicio de inteligencia argentino busca nuevos espías mediante un inédito concurso público anunciado con carteles de estética publicitaria de los años 1960, donde un joven coronado de laureles y envuelto en la bandera nacional apunta al lector con la consigna "Buscamos a los mejores".

"Vivimos en un contexto internacional cambiante y convulsionado. El mundo está en guerra. La competencia de las potencias por el abastecimiento de energía, minerales, alimentos, agua y tecnología pone a nuestro país en el centro del tablero geopolítico", dijo este martes el vocero presidencial Adrián Ravier en conferencia de prensa.

El llamado público está dirigido a argentinos con nivel educativo medio, prevé evaluaciones y un curso en la escuela de inteligencia, precisó Ravier.

La convocatoria es promocionada con carteles callejeros con una estética retro bajo la consigna y el sello de la Secretaría de Inteligencia del Estado (Side).

Algunos muestran a un joven musculoso, envuelto en la bandera argentina, que apunta con el índice al transeúnte, al estilo del "Tío Sam" en los carteles estadounidenses de reclutamiento militar de principios del siglo XX. Otros muestran la imagen de una mujer realizando tareas de oficina.

"Nuestra posición en el Atlántico Sur y nuestra proyección hacia la Antártida nos dan un valor estratégico. Tenemos lo que el mundo necesita y debemos contar con las capacidades para protegerlo", dijo Ravier, sin especificar cuántas vacantes existen ni las condiciones de empleo.

La Side también promocionó el llamado público en sus redes sociales, donde lo presentó como una política que busca "la transparencia y profesionalización" de la carrera de inteligencia "basada en el mérito, la formación y los resultados".

La convocatoria se enmarca en una reducción de empleos públicos durante el gobierno de Javier Milei.

Desde que el presidente asumió en diciembre de 2023, su gobierno redujo unos 81.000 empleos en la administración pública nacional, lo que representa aproximadamente el 16% de la nómina estatal.

La Side obtuvo en septiembre pasado una segunda ampliación de su presupuesto que ronda los 176.000 millones de pesos (unos 112 millones de dólares), más de diez veces de lo que tenía asignado en 2023.