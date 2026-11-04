Papa León XIV recibe a Bob Dylan en el Vaticano e intercambian regalos

El Papa León XIV recibió al músico estadounidense Bob Dylan en el Vaticano, durante una breve audiencia celebrada este miércoles, en la que ambos intercambiaron obsequios: el pontífice entregó un rosario al cantautor y recibió a cambio un ejemplar de su autobiografía.

El encuentro reunió al primer papa estadounidense con una de las figuras más influyentes de la música popular del siglo XX. Dylan, de 85 años, acudió a la audiencia con una sudadera negra con capucha, mientras permanece en Italia como parte de su gira musical.

De acuerdo con Vatican News, el encuentro fue breve y consistió en saludos y algunos intercambios distendidos. El medio oficial del Vaticano destacó el intercambio de regalos entre el pontífice y el artista.

La reunión también tuvo un antecedente cultural. León XIV citó una letra de Bob Dylan en el prólogo de un libro sobre desarme publicado a principios de 2026, según informó Vatican News.

El pontífice, de 71 años, ha expresado posiciones contrarias a la guerra y ha cuestionado públicamente la confrontación bélica en Oriente Medio, incluso después de recibir críticas del presidente estadounidense Donald Trump.

La referencia a Dylan en el libro sobre desarme muestra la presencia de la obra del músico en el discurso del papa, particularmente por el contenido de algunas de sus composiciones relacionadas con la paz y los conflictos.

Bob Dylan ya se había reunido con otro papa

El encuentro con León XIV no fue el primero de Bob Dylan con un pontífice. En 1997, el músico participó en una vigilia de oración para jóvenes celebrada en Bolonia, Italia, que fue presidida por Juan Pablo II.

Dylan, cuyo nombre de nacimiento es Robert Allen Zimmerman, publicó su primer álbum en 1963 y construyó una trayectoria de más de seis décadas como cantautor, poeta y referente de la música folk y el rock.

En 2016 recibió el Premio Nobel de Literatura, por haber creado nuevas expresiones poéticas dentro de la tradición de la canción estadounidense.

La audiencia con León XIV sumó un nuevo capítulo a la relación del artista con el Vaticano, esta vez mediante un encuentro privado marcado por el intercambio de un rosario y un libro autobiográfico.