Países "amigos" tendrán trato "especial" en tasas en Ormuz

El embajador de Irán en China dijo el sábado en que Teherán cobrará nuevas tasas a los barcos que transiten por el estrecho de Ormuz, una idea rechazada por Estados Unidos, pero que tendrá un trato preferencial con las naciones amigas.

El acuerdo inicial alcanzado entre Irán y Estados Unidos para poner fin a la guerra estipulaba que los buques comerciales transitarían por el estrecho sin costo alguno durante 60 días, pero no está claro qué medidas se aplicarán una vez finalizado ese periodo.

El embajador Abdolreza Rahmani Fazli declaró ante el Foro Mundial de la Paz en Pekín que su país trabajaba en "colaboración y cooperación" con Omán en "nuevas disposiciones" para esta vía marítima vital.

Como país en cuyas aguas territoriales se encuentra el estrecho de Ormuz, sin duda cobraremos tasas por servicios", afirmó Fazli —según declaraciones traducidas—, insistiendo en que esos cargos no constituirían un "peaje".

"Estas nuevas disposiciones se centrarán en garantizar la seguridad del paso a través del estrecho de Ormuz, supervisar la navegación de los buques... y también en garantizar la gestión de las consecuencias medioambientales derivadas del enorme volumen de barcos", señaló.

"Sin duda contemplaremos un trato especial para aquellos países que fueron amigos nuestros y que nos apoyaron especialmente durante los momentos difíciles", añadió.

Por el estrecho circula habitualmente una quinta parte del petróleo crudo y del gas natural licuado del mundo, pero Irán lo mantuvo prácticamente cerrado durante la guerra en su contra iniciada por Estados Unidos e Israel, lo que provocó una fuerte subida de los precios de la energía.

Irán levantó el bloqueo sobre el estrecho tras alcanzar un acuerdo inicial con Estados Unidos para poner fin a la guerra.

Las negociaciones continúan actualmente para lograr una solución definitiva al conflicto.

Ormuz mantiene importancia estratégica

El estrecho de Ormuz es uno de los corredores marítimos más importantes del mundo para el comercio energético. Ubicado entre Irán y Omán, conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y el océano Índico, permitiendo el tránsito de alrededor de una quinta parte del petróleo crudo y del gas natural licuado comercializados a nivel mundial.

Cualquier interrupción en esta ruta suele reflejarse de forma inmediata en los precios internacionales de la energía y en los costos del transporte marítimo.

Las tensiones en esta vía han sido recurrentes durante las últimas décadas debido a las disputas entre Irán y Estados Unidos, así como a los conflictos en Oriente Medio.

En distintos episodios, Teherán ha amenazado con restringir o bloquear el paso de embarcaciones en respuesta a sanciones económicas o acciones militares, mientras Washington y sus aliados han reforzado su presencia naval para garantizar la libertad de navegación y proteger el comercio internacional.

La posibilidad de aplicar nuevas tarifas al tránsito de buques ha generado atención entre gobiernos y empresas del sector energético, ya que podría modificar los costos logísticos para exportadores e importadores de hidrocarburos.

Analistas consideran que cualquier cambio en las condiciones de navegación por Ormuz tendría repercusiones no solo para los países del golfo Pérsico, sino también para los mercados internacionales de petróleo, gas y transporte marítimo, debido a la dependencia global de esta ruta estratégica.