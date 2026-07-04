JD Vance arremete contra críticos de Estados Unidos en pleno 4 de julio

Las celebraciones por el 250 aniversario de la Declaración de Independencia de Estados Unidos estuvieron marcadas por mensajes de fuerte contenido político. Durante un acto oficial celebrado en el puerto de Nueva York, el vicepresidente JD Vance defendió la identidad nacional y criticó a quienes, a su juicio, centran su discurso únicamente en los errores históricos del país.

La ceremonia reunió a decenas de grandes veleros procedentes de más de 20 naciones, mientras miles de personas asistieron a las actividades organizadas por el Día de la Independencia.

JD Vance arremete contra sus críticos

Desde la cubierta del buque de guerra USS Kearsarge, el vicepresidente pronunció un discurso en el que cuestionó a quienes enfocan sus opiniones exclusivamente en los aspectos negativos de la historia estadounidense.

Hoy escucharán algunas voces, pocas pero muy estridentes, expresarse de manera obsesiva no sobre la grandeza de nuestra nación, sino sobre sus imperfecciones", dijo.

Vance aseguró que esos sectores interpretan la historia del país desde una perspectiva incompleta y excesivamente crítica.

Hablarán de los pecados de Estados Unidos con la ira y el fervor de un predicador vehemente, pero sin rastro alguno de la gracia ni del perdón presentes en la fe cristiana", aseguró Vance.

El vicepresidente afirmó que quienes mantienen esa postura "no comprenden la esencia de Estados Unidos" e invitó a los ciudadanos a evitar visiones simplistas sobre el país y sobre sus propios compatriotas.

"Rechazar la visión bidimensional de sus conciudadanos y la visión bidimensional de su país".

Mientras pronunciaba su mensaje, una flotilla internacional de grandes veleros avanzaba por el puerto de Nueva York como parte de las celebraciones del cuarto de milenio de la independencia estadounidense. La ceremonia buscó destacar tanto la historia marítima del país como el inicio de los festejos rumbo al aniversario número 250 de la Declaración de Independencia.

Las declaraciones de Vance se produjeron en un momento de fuerte división política en Estados Unidos, donde temas como la inmigración, la identidad nacional y la interpretación del pasado siguen ocupando un lugar central en el debate público.

Celebraciones en un Estados Unidos dividido

El discurso del vicepresidente se sumó a los mensajes emitidos previamente por el presidente Donald Trump durante la conmemoración del 4 de julio. Horas antes, el mandatario utilizó un tono aún más contundente al advertir sobre lo que calificó como una amenaza para la identidad estadounidense.

Trump acusó a "radicales y extremistas" de poner en riesgo los valores del país y habló de un supuesto "resurgimiento de la amenaza comunista" en Estados Unidos, reforzando el tono político que marcó las festividades nacionales.

Además del ambiente político, las celebraciones estuvieron condicionadas por las altas temperaturas que afectaron al noreste del país. En la ciudad de Nueva York, la sensación térmica alcanzó alrededor de 41 grados Celsius durante la tarde, obligando a las autoridades a emitir recomendaciones para evitar golpes de calor entre asistentes y turistas.

Pese a las condiciones climáticas, las actividades conmemorativas continuaron con desfiles, exhibiciones navales y eventos públicos organizados para recordar los 250 años de la Declaración de Independencia, una fecha que el gobierno estadounidense ha convertido en el inicio de un amplio programa de celebraciones históricas que se extenderán durante los próximos meses.