Líder opositor israelí califica tregua con Irán como un "desastre político"

El líder de la oposición israelí, Yair Lapid, tachó este miércoles el alto el fuego con Irán como un "desastre político" y acusó al primer ministro Benjamin Netanyahu de no haber logrado los objetivos de la guerra.

A través de su cuenta de la red social de X, Lapid lanzó severas críticas en contra del primer ministro de su país, pues desde su perspectiva Israel nunca fue pilar en las decisiones que se tomaron entorno al conflicto en el que Estados Unidos ha tomado el liderazgo.

Nunca ha habido un desastre político como este en toda nuestra historia. Israel ni siquiera estuvo cerca de la mesa cuando se tomaron decisiones relativas al núcleo de nuestra seguridad nacional", escribió Lapid en la red social X.

"El ejército llevó a cabo todo lo que se le pidió, y la población demostró una resiliencia notable, pero Netanyahu fracasó políticamente, fracasó estratégicamente y no logró ninguno de los objetivos que él mismo se había fijado", criticó.

Los objetivos que Netanyahu había establecido en la guerra contra Irán

Netanyahu había establecido la eliminación o al menos el grave deterioro del programa nuclear de la república islámica de Irán como objetivo central del conflicto, al describirlo como una "amenaza existencial" para Israel.

También pidió neutralizar la capacidad de misiles balísticos de Irán, debilitar o potencialmente derrocar al régimen iraní y frenar la influencia regional de Teherán al atacar su red de grupos y movimientos armados aliados.

"Nos llevará años reparar el daño político y estratégico que Netanyahu causó debido a su arrogancia, negligencia y falta de planificación estratégica", acusó Lapid.

Trump y la tregua pactada con Irán

Estados Unidos e Irán acordaron un alto el fuego este martes horas antes de que venciera el plazo para evitar una destrucción total de la república islámica con la que había amenazado el presidente estadunidense, Donald Trump.

En este contexto Trump aseguró que Estados Unidos obtuvo una "victoria" tras pactar el alto el fuego apenas una hora antes de que expirara el plazo que había fijado. "Una victoria total y completa. Al 100%. Sin lugar a dudas", afirmó, y precisó que el uranio de Irán estará "perfectamente controlado" en el marco de la tregua.

Israel dijo que apoyaba la decisión de Trump de suspender los bombardeos contra Irán, pero aclaró que la tregua "no incluye a Líbano", país al que continúa atacando hasta la madrugada de este miércoles.

El Estado hebreo combate allí contra Hezbolá desde que ese grupo armado libanés y proiraní empezó el 2 de marzo a lanzar cohetes en su contra, en solidaridad con Teherán, donde dos días antes fue asesinado el líder supremo Alí Jamenei.

Con información de AFP.

*mcam