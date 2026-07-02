OMS declara oficialmente el fin del brote de hantavirus vinculado al crucero MV Hondius

La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció este miércoles el cierre oficial del brote de hantavirus relacionado con el crucero MV Hondius, que había generado alarma internacional desde su inicio en abril.

El director de la organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus, declaró en rueda de prensa: “Estoy muy complacido de decir que la OMS considera que el brote de hantavirus terminó.” La declaración se produjo después de que la última persona en cuarentena fuera dada de alta.

El brote dejó un total de 13 casos vinculados al crucero, incluidos tres fallecidos. Doce fueron confirmados y uno clasificado como probable. El barco, con bandera neerlandesa, había zarpado el 1 de abril desde Ushuaia, Argentina, con destino a islas remotas del Atlántico Sur, entre ellas Tristán da Cunha, antes de dirigirse hacia Tenerife, en las Islas Canarias españolas, donde finalmente se evacuó a los pasajeros que permanecían a bordo.

La OMS confirmó el fin del brote de hantavirus vinculado al crucero MV Hondius, que dejó 13 casos y tres fallecidos desde abril. AFP

La semana pasada, la OMS había adelantado que el brote debería declararse oficialmente terminado el 2 de julio, siempre que no se notificaran nuevos casos.

El director de la OMS explicó que se identificaron y se dio seguimiento a más de 650 contactos en 33 países y territorios. De ellos, todos excepto 54 ya habían completado su período de cuarentena. Los restantes estaban programados para concluirlo el 2 de julio, fecha límite establecida para cerrar el episodio.

“Si no se notifican más casos para entonces, la OMS considerará que el brote ha terminado”, había señalado Tedros en una conferencia previa en la sede de la organización en Ginebra.

Aunque el brote se considera concluido, los expertos subrayaron que el trabajo apenas comienza. Los equipos científicos trabajarán con las muestras del virus para evaluar la posibilidad de desarrollar nuevas pruebas diagnósticas, tratamientos y vacunas que permitan enfrentar futuros brotes de hantavirus.