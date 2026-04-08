Comunidad internacional celebra alto al fuego en guerra EU-Israel contra Irán

La comunidad internacional ha recibido con un suspiro de alivio el anuncio del presidente Donald Trump sobre un alto al fuego de 14 días en el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán. El presidente francés Emmanuel Macron calificó el acuerdo como un "paso indispensable" para evitar una catástrofe humanitaria y energética sin precedentes. Macron, quien durante semanas instó a Washington a sustituir la ofensiva "Furia Épica" por canales de diálogo directo, celebró que la mediación haya logrado detener el ultimátum de Trump, aunque insistió en que esta ventana diplomática debe extenderse formalmente para incluir la estabilización total del Líbano.

En Londres, el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, dio la bienvenida calurosa a un pacto que, en sus palabras, otorga un momento de respiro necesario no solo a la región, sino a la economía mundial. Starmer, cuyo gobierno se había distanciado de las acciones ofensivas iniciales bajo la premisa de que "Irán no es nuestra guerra", confirmó que viajará de inmediato al Golfo Pérsico para dialogar con los socios regionales. Su objetivo principal será garantizar que la reapertura del estrecho de Ormuz,

Keir Starmer, primer ministro de Reino Unido. Foto: AFP.

Starmer viaja al Golfo y celebra el alto el fuego entre EEUU e Irán

El primer ministro británico, Keir Starmer, viajará al Golfo este mismo miércoles para reunirse con los líderes regionales en un esfuerzo para reforzar el alto el fuego de dos semanas anunciado por Estados Unidos e Irán, informó Downing Street.

Celebro el acuerdo de alto el fuego alcanzado durante la noche, que traerá un momento de alivio a la región y al mundo", señala un comunicado que cita a Starmer.

"Junto con nuestros socios, debemos hacer todo lo posible para apoyar y mantener este alto el fuego, convertirlo en un acuerdo duradero y reabrir el estrecho de Ormuz", añadió.

Estados Unidos e Irán anunciaron el martes un alto el fuego de dos semanas, poco antes de que expirara el ultimátum del presidente de Donald Trump que había amenazado con "aniquilar" el país.

Israel, que lanzó junto a Estados Unidos la ofensiva contra Irán que desató la guerra, indicó que el acuerdo no incluye a Líbano, donde el ejército israelí sigue enfrentándose al movimiento proiraní Hezbolá.

Este último país se vio arrastrado a la guerra después de que el movimiento proiraní Hezbolá lanzara ataques contra Israel. No obstante, Pakistán, que ejerció de mediador, había dicho que Líbano sí entraba en el acuerdo.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron. Foto: Reuters

Macron califica tregua entre EU e Irán "algo muy bueno"

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, calificó este miércoles de "algo muy bueno" el anuncio de tregua entre Estados Unidos e Irán, cuando se cumplía el plazo fijado por Washington para destruir el país.

Ambos países acordaron un alto al fuego de dos semanas, que incluye el compromiso de Teherán de permitir el tránsito seguro por el estrecho de Ormuz, clave para el comercio mundial de petróleo.

El acuerdo es "algo muy bueno", aseguró Macron al inicio de un Consejo de Defensa en París.

Esperamos que pueda respetarse plenamente en toda la región y permita la celebración de negociaciones que (...) permitan resolver de manera duradera las cuestiones nucleares, balísticas y regionales relacionadas con Irán", agregó.

Macron destacó además que también se está buscando que el cese del conflicto se extienda a Líbano.

"Nuestro deseo en este contexto es asegurarnos de que el alto al fuego incluya plenamente al Líbano", agregó Macron.

Kaja Kallas,alta representante de la Unión Europea.

Unión Europea ve el alto el fuego como "un paso atrás al borde" del precipicio

La Alta Representante de la Unión Europea (UE) para Política Exterior, Kaja Kallas, ha calificado el alto el fuego de dos semanas pactado en la madrugada de este miércoles entre Estados Unidos e Irán como "un paso atrás desde el borde" del precipicio y como una oportunidad "muy necesaria" para la diplomacia, para "detener los misiles" y para reanudar el transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz.

El acuerdo de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán supone un paso atrás desde el borde del precipicio tras semanas de escalada. Abre una oportunidad muy necesaria para rebajar las amenazas, detener los misiles, reanudar el transporte marítimo y crear espacio para la diplomacia de cara a un acuerdo duradero", ha sostenido la política estonia en un mensaje en redes sociales.

Tras reclamar que el estrecho de Ormuz, la principal ruta por mar para el transporte de crudo y gas del mundo, "debe volver a estar abierto al tránsito", la jefa de la diplomacia europea ha ofrecido el apoyo de la Unión Europea a los esfuerzos diplomáticos tras el acuerdo inicial entre Estados Unidos e Irán.

Kallas ha detallado que está en contacto con los socios de la UE en la región, pero también con el ministro de Asuntos Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, a quien ha agradecido que haya facilitado el alto el fuego. "La puerta a la mediación debe seguir abierta, ya que las causas profundas del conflicto siguen sin resolverse", ha concluido.

Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.

También ha reaccionado al acuerdo entre Estados Unidos e Irán la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que ha saludado el alto el fuego por traer "una deseada desescalada" en la región, y que ha agradecido a Pakistán por su mediación.

"Ahora es crucial que las negociaciones para una solución duradera a este conflicto continúen. Continuaremos coordinando con nuestros socios a este fin", ha indicado en otro mensaje en redes sociales la conservadora alemana.

+La postura de Naciones Unidas

El secretario general de la ONU, António Guterres, acogió la tregua con satisfacción, pero instó a todas las partes a trabajar por una paz duradera en Oriente Medio, región a la que se propagó este conflicto iniciado el 28 de febrero por los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán.

El secretario general saluda con beneplácito el anuncio de un alto el fuego de dos semanas por parte de Estados Unidos e Irán", dijo su portavoz, Stéphane Dujarric, en un comunicado.

Antonio Guterres, secretario general de la ONU. Foto: Reuters/Archivo

Añadió que el jefe de la ONU "hace un llamado a todas las partes en el conflicto actual en Oriente Medio para que cumplan con sus obligaciones en virtud del derecho internacional y respeten los términos del alto el fuego, con el fin de allanar el camino hacia una paz duradera y global en la región".

Irak "contribuirá a reducir las tensiones" en la región

Irak ha celebrado este miércoles el alto el fuego pactado entre Irán y Estados Unidos, destacando que "contribuirá a reducir las tensiones, aumentar las posibilidades de desescalada y consolidarla seguridad y la estabilidad en la región".

El Ministerio de Exteriores de la República de Irak celebra el anuncio del alto el fuego entre Estados Unidos y la república islámica de Irán", ha afirmado la diplomacia iraquí en un comunicado en el que ha puesto en valor "este avance que contribuirá a reducir las tensiones, aumentar las posibilidades de desescalada y consolidar la seguridad y la estabilidad en la región".

Sin embargo, ha subrayado "la importancia de un compromiso total con el alto el fuego y de abstenerse de cualquier práctica o escalada que pueda reavivar la tensión en la región".

En esta línea, mostrando su apoyo "a todos los esfuerzos regionales e internacionales que contribuyan a contener las crisis y promover el diálogo y la diplomacia", la cartera iraquí ha instado a aprovechar" este paso positivo mediante el establecimiento de vías de diálogo serias y sostenibles que aborden las causas profundas de las disputas".

"El Ministerio reafirma el compromiso de la República de Irak de continuar con su enfoque diplomático equilibrado y su papel en el apoyo a los esfuerzos encaminados a lograr la paz y la seguridad regionales e internacionales", señala el comunicado en el que Bagdad ha expresado su deseo de que "se establezca una nueva fase basada en el fin de la guerra, el respeto a la soberanía de los Estados, la buena vecindad y la no injerencia en los asuntos internos".

Egipto, agradece que se le dé lugar a la diplomacia

En una llamada telefónica con el emisario estadunidense Steve Witkoff, el canciller egipcio, Badr Abdelatty, agradeció la decisión de los norteamericanos de "darle una oportunidad a la diplomacia y entablar un proceso serio de negociación entre iraníes y estadounidenses".

China

"China da la bienvenida al anuncio de las partes sobre la conclusión de un acuerdo de alto el fuego", dijo la portavoz de la cancillería, Mao Ning, en rueda de prensa.

La portavoz añadió que Pekín seguirá trabajando para restaurar la paz en Oriente Medio.

Japón

Japón afirmó que se necesitan "medidas concretas" para rebajar la tensión, incluyendo garantizar el paso seguro de los buques por el estrecho de Ormuz.

La cuarta economía más grande del mundo es el quinto mayor importador de petróleo del mundo y alrededor del 70% de su crudo pasaba por esta vía marítima antes de la guerra.

Esperamos que se llegue a un acuerdo definitivo a través de la diplomacia lo antes posible", dijo el portavoz del gobierno japonés, Minoru Kihara.

Con información de AFP, Reuters y DPA.

*mcam