James Comey, exdirector del FBI, enfrenta nueva imputación por publicación en Instagram

El Departamento de Justicia de Estados Unidos, bajo la administración del presidente Donald Trump, logró que un gran jurado presentara una segunda imputación contra el exdirector del FBI, James Comey. Esta vez, el proceso está relacionado con una publicación en Instagram que generó críticas entre los aliados del mandatario, según informaron medios estadounidenses.

La acusación se vincula con un post realizado por Comey en mayo de 2025, en el que compartió la imagen de una concha marina con la inscripción “86 47”. En el ámbito de la restauración, el número 86 se utiliza para indicar que un producto debe ser retirado del menú, mientras que el 47 hace referencia al presidente número 47 de Estados Unidos, cargo que ocupa Donald Trump.

La interpretación de este mensaje como una posible amenaza contra el mandatario llevó a que Comey fuera entrevistado por el Servicio Secreto y por investigadores federales el año pasado. En aquel momento no se presentaron cargos, pero ahora el caso ha sido retomado por la justicia.

Segunda acusación en menos de un año

Esta nueva imputación llega menos de un año después de que Comey fuera acusado por primera vez de haber mentido al Congreso en relación con filtraciones a la prensa. Aunque logró que un tribunal desestimara ese proceso mediante una apelación, ahora enfrenta un nuevo escenario judicial.

Los cargos específicos aún no han sido detallados, pero se espera que estén directamente vinculados con la publicación en Instagram que, según fuentes citadas por Fox News, podría interpretarse como un mensaje dirigido contra Trump.