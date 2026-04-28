Reúnen 170 pruebas contra Evo Morales por trata agravada de personas

La Fiscalía de Bolivia ha reunido más de 170 pruebas contra el expresidente Evo Morales, en el marco de un proceso judicial por el delito de trata agravada de personas. La acusación formal fue presentada en octubre pasado y se encuentra pendiente de que la Justicia defina la fecha para el inicio del juicio oral.

El fiscal departamental de Tarija, José Mogro, informó que dentro del pliego acusatorio se han presentado más de 170 elementos probatorios contra Morales. El Tribunal Primero de Sentencia de Tarija emitió recientemente un edicto de citación al exmandatario, después de que su abogado se apersonara para conocer los cargos.

Morales notificó que su residencia se encuentra en el Trópico de Cochabamba, aunque los fiscales no lograron ubicarlo en esa región. Desde octubre de 2024, grupos de cocaleros afines al expresidente mantienen barricadas en esa zona para impedir su detención.

La acusación se relaciona con hechos ocurridos en 2016, cuando Morales era presidente, y se le señala de haber mantenido una relación con una menor de edad con la que posteriormente tuvo una hija. La joven, que ya alcanzó la mayoría de edad, declaró a medios locales que reside en Argentina junto con la niña.

El fiscal Mogro indicó que esta semana vence el plazo de diez días para que Morales presente sus pruebas de descargo, tras lo cual el tribunal deberá fijar fecha y hora para el inicio del juicio oral.

Morales acusa a opositores

La Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados verificó recientemente el avance de la investigación y destacó que el Ministerio Público ha actuado con transparencia y celeridad, cumpliendo con los plazos y procedimientos establecidos por la normativa.

Morales ha denunciado en varias ocasiones que el proceso en su contra buscaba impedir su participación en las elecciones presidenciales de noviembre de 2025, en las que planeó competir tras haber renunciado al Movimiento al Socialismo (MAS), partido que fundó y lideró durante casi tres décadas.

En los comicios regionales celebrados el 22 de marzo, sus seguidores participaron bajo distintas siglas para obtener cargos en gobernaciones y municipios. El único triunfo relevante se dio en Cochabamba, donde Leonardo Loza, aliado del exmandatario, logró la victoria.